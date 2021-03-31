Без результата - представитель Евросовета не смог уговорить власти и оппозицию в Грузии

Спецпредставитель президента Евросовета Кристиан Даниэльссон в свой второй приезд в Тбилиси три дня готовил соглашение, которое в итоге отклонили участники переговоров

ТБИЛИСИ, 30 мар - Sputnik. Переговоры в Тбилиси по урегулированию политического кризиса вновь завершились без результата - представитель Евросовета не смог убедить власти и оппозицию придти к компромиссу по основным вопросам.

"К сожалению, за столом не было готовности достичь компромисса", - сказал представитель президента Евросовета Кристиан Даниэльссон по завершении встречи, которая длилась более шести часов.

photo : courtesy of EU Delegation in Georgia Переговоры властей и оппозиции при участии спецпредставителя Евросовета Кристиана Даниэльссона

Дипломат, который второй раз был командирован в Тбилиси из Брюсселя для организации переговоров между политическими силами, повторил слова, сказанные после первого неудачного раунда две недели назад: "Я скажу президенту Шарлю Мишелю, что происходило в эти дни и он примет решение по дальнейшим шагам".

photo : press-service of the President of Georgia Блеск и Грузия европейской дипломатии

В переговорах со стороны властей участвовали председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Оппозицию на переговорах представляли Саломе Самадашвили и Акакий Минашвили от партии «Единое национальное движение», Хатуна Самнидзе от «Республиканской партии», Гига Бокерия от партии «Европейская Грузия», Мамука Хазарадзе от партии «Лело для Грузии», Зура Джапаридзе от партии «Гирчи – больше свободы», Алеко Элисашвили от партии «Граждане», а также Гоча Тевдорадзе от «Альянса патриотов Грузии».

Первый визит Даниэльсона продлился с 12 по 19 марта, однако соглашение между сторонами так и не было достигнуто.

photo : courtesy of EU Delegation in Georgia Переговоры властей и оппозиции при участии спецпредставителя Евросовета Кристиана Даниэльссона

Кризис в Грузии начался сразу же после выборов в парламент 31 октября 2020 года и продолжается уже почти пять месяцев. Заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов.

Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому она отказывается идти на уступки - освобождение лиц, которых называют "политзаключенными": лидера Единого Нацдвижения Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

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Западные посредники неоднократно предпринимали попытки повлиять на ситуацию в Грузии. Несколько раундов переговоров были организованы дипмиссиями США и ЕС, но не дали результата, после чего в Грузию прибыл главный представитель Евросоюза в вопросах международной политики – президент Европейского совета Шарль Мишель. Он составил план из шести пунктов-тезисов, который предложил обсудить грузинским властям и оппозиции и назначил Кристиана Даниэльссона своим спецпредставителем по урегулированию кризиса в Грузии.