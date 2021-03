Без результата - представитель Евросовета не смог уговорить власти и оппозицию в Грузии

ТБИЛИСИ, 30 мар - Sputnik. Переговоры в Тбилиси по урегулированию политического кризиса вновь завершились без результата - представитель Евросовета не смог убедить власти и оппозицию придти к компромиссу по основным вопросам.

"К сожалению, за столом не было готовности достичь компромисса", - сказал представитель президента Евросовета Кристиан Даниэльссон по завершении встречи, которая длилась более шести часов.

photo : courtesy of EU Delegation in Georgia

Дипломат, который второй раз был командирован в Тбилиси из Брюсселя для организации переговоров между политическими силами, повторил слова, сказанные после первого неудачного раунда две недели назад: "Я скажу президенту Шарлю Мишелю, что происходило в эти дни и он примет решение по дальнейшим шагам".