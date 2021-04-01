Владимир Познер и его гости оштрафованы в Грузии на $600 каждый

Больше половины гостей Владимира Познера были вынуждены заплатить в Тбилиси штраф за нарушение правил изоляции и карантина

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Известный российский журналист Владимир Познер и часть из приглашенных гостей оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина, сообщает МВД Грузии.

После вчерашней акции протеста в центре Тбилиси по поводу приезда в Грузию Познера сотрудники патрульной полиции за нарушение правил изоляции и карантина оштрафовали 32 человека из 41, сопровождающих журналиста в поездке.

Штраф за нарушение правил изоляции и карантина в Грузии составляет 2000 лари (примерно $600).

"Девять человек эти правила не нарушали. Поздно ночью также штраф был наложен на гостиницу "Винотел", – сообщает МВД.

Владимир Познер в сопровождении большой делегации гостей прибыл в Тбилиси чартерным рейсом 31 марта, чтобы отметить здесь день рождения. Он был встречен акцией протеста, которая продолжалась практически всю ночь везде, где появлялись Познер и его гости.

Гражданские активисты и оппозиционные политики выступили против приезда российского журналиста, так как посчитали неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии.

Журналист был вынужден на рассвете 1 апреля покинуть страну.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.