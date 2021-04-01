Владимир Познер и его гости оштрафованы в Грузии на $600 каждый

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Известный российский журналист Владимир Познер и часть из приглашенных гостей оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина, сообщает МВД Грузии.
После вчерашней акции протеста в центре Тбилиси по поводу приезда в Грузию Познера сотрудники патрульной полиции за нарушение правил изоляции и карантина оштрафовали 32 человека из 41, сопровождающих журналиста в поездке.
Штраф за нарушение правил изоляции и карантина в Грузии составляет 2000 лари (примерно $600).
"Девять человек эти правила не нарушали. Поздно ночью также штраф был наложен на гостиницу "Винотел", – сообщает МВД.
Владимир Познер в сопровождении большой делегации гостей прибыл в Тбилиси чартерным рейсом 31 марта, чтобы отметить здесь день рождения. Он был встречен акцией протеста, которая продолжалась практически всю ночь везде, где появлялись Познер и его гости.
Гражданские активисты и оппозиционные политики выступили против приезда российского журналиста, так как посчитали неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии.
Журналист был вынужден на рассвете 1 апреля покинуть страну.
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