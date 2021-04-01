Почему Познера впустили в Грузию? Разъяснение МВД

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Известный журналист Владимир Познер является гражданином США, и он не нарушал действующий в Грузии "закон об оккупации", заявили в министерстве внутренних дел Грузии.

Владимир Познер и его гости покинули Грузию>>

В ведомстве пояснили, что иностранные гости въехали в Грузию согласно постановлению правительства.

"Данное лицо (Владимир Познер – ред.) является гражданином США. Он не нарушал закон об оккупации. Он не раз бывал в Грузии. Что касается других лиц, они въехали в Грузию согласно постановлению правительства, у части был ковид-паспорт, а у других – справка о ПЦР-тесте", – пояснили в МВД Грузии.

Согласно действующему в Грузии закону "Об оккупированных территориях", посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

Члены оппозиции и активисты требовали уточнить, не нарушил ли Познер закон об оккупации, приехав в Грузию. Демонстранты также считали неприемлемым ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии.

Владимир Познер приехал в Тбилиси накануне, чтобы отметить свой день рождения – 1 апреля ему исполняется 87 лет, вместе с ним прилетели около 50 друзей и коллег. Он собирался покинуть Грузию 3 апреля, однако из-за резонанса уехал из страны раньше запланированного срока.

Активисты и лидеры оппозиции провели акцию протеста сначала у гостиницы "Винотел", где Познер ужинал вместе с гостями. Участники акции в итоге сорвали ужин – они сообщили в Инспекцию труда о том, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час" – после девяти вечера и до пяти утра запрещено выходить на улицу, а рестораны не имеют права работать в это время.

"Винотел" гости покинули с помощью полицейского кордона, акция протестующих продолжилась уже у гостиницы Rooms Hotel, где Познер остановился вместе с гостями. Активисты бросали яйца в здание гостиницы.

Ресторан оштрафовали на 10 тысяч лари (около трех тысяч долларов).

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