Премьер Грузии о визите Познера: все было в рамках закона

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Известный журналист Владимир Познер и его друзья приехали в Тбилиси с соблюдением грузинского законодательства, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

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Визит известного российского журналиста в Тбилиси сопровождался акциями протеста. Члены оппозиции и активисты требовали уточнить, не нарушил ли Познер закон об оккупации, приехав в Грузию. Демонстранты также считали неприемлемым ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии.

"Владимир Познер является гражданином США, он не нарушал "Закон об оккупации". Он часто посещает Грузию с паспортом гражданина США. Это был визит частного характера. У него и лиц, находящихся с ним, были с собой ковид-паспорта и отрицательные результаты ПЦР-теста. Все было в рамках закона", – заявил Гарибашвили в начале заседания правительства Грузии.

При этом премьер отметил след в произошедшем оппозиционной партии "Национальное движение".

"Группа наших граждан решила выразить протест, чем воспользовалась самая деструктивная сила – "Национальное движение" и, как привычно, внесла события в свою повестку дня. И на этот раз цель "Национального движения" и, в частности, Саакашвили – деструкция, саботаж и нанесение максимального ущерба нашей стране, уязвление международного имиджа нашей страны. И на этот раз они сделали все это на фоне того, что наша страна частично открылась для туристов", – сказал Ираклий Гарибашвили.

Согласно действующему в Грузии закону "Об оккупированных территориях", посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

Глава грузинского правительства также раскритиковал оппозиционную партию "Единое национальное движение" за организацию протеста в такой форме.

"Конечно, полностью неприемлемой была эта форма протеста Нацдвижения, его лидеров и группировок, которая явно за пределом цивилизованных норм и стандартов. Мы еще раз удостоверились, что Нацдвижение сформировалось абсолютно радикальной и деградированной группой, с которой невозможен цивилизованный диалог", – отметил премьер.

Что касается сбора гостей в одном из заведений Тбилиси без соблюдения регуляций, то это также неприемлемо, отметил премьер.

"Соответствующие органы немедленно отреагировали. В частности, были оштрафованы и учреждение, и каждое физическое лицо", – сказал Ираклий Гарибашвили.

Владимир Познер приехал в Тбилиси накануне, чтобы отметить свой день рождения – 1 апреля ему исполняется 87 лет, вместе с ним прилетели около 50 друзей и коллег. Он собирался покинуть Грузию 3 апреля, однако из-за резонанса уехал из страны раньше запланированного срока.

Активисты и лидеры оппозиции провели акцию протеста сначала у гостиницы "Винотел", где Познер ужинал вместе с гостями. Участники акции в итоге сорвали ужин – они сообщили в Инспекцию труда о том, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час" – после девяти вечера и до пяти утра запрещено выходить на улицу, а рестораны не имеют права работать в это время.

"Винотел" гости покинули с помощью полицейского кордона, акция протестующих продолжилась уже у гостиницы Rooms Hotel, где Познер остановился вместе с гостями. Активисты бросали яйца в здание гостиницы.

Ресторан оштрафовали на 10 тысяч лари (около трех тысяч долларов).

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