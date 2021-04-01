Познер сделал первый комментарий после визита в Грузию

Несмотря на то, что Познер уже в третий раз отмечал в Тбилиси день рождения, такой "теплый прием" ему устроили впервые

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Популярный российский журналист Владимир Познер пока не настроен обсуждать свой визит в Тбилиси, который завершился раньше запланированного из-за акций протеста.

Визит Познера в Тбилиси сопровождался акциями протеста. Члены оппозиции и активисты требовали уточнить, не нарушил ли Познер закон об оккупации, приехав в Грузию. Демонстранты также считали неприемлемым ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии.

"Я бы не хотел обсуждать вчерашнее, так что, по крайней мере, пока я ни с кем об этом не говорил. Я эту тему сейчас не обсуждаю", – сказал Познер в беседе со Sputnik Грузия.

Владимир Познер приехал в Тбилиси 31 марта, чтобы отметить свой день рождения – 1 апреля ему исполняется 87 лет, вместе с ним прилетели около 50 друзей и коллег. Он собирался покинуть Грузию 3 апреля, однако из-за резонанса уехал из страны раньше запланированного срока.

И хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой "теплый прием" российскому журналисту устроили впервые.

Ситуацию уже прокомментировал премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, который подчеркнул, что Познер и его друзья въехали в страну законно.

Премьер Грузии о визите Познера: все было в рамках закона>>

Активисты и лидеры оппозиции провели акцию протеста сначала у гостиницы "Винотел", где Познер ужинал вместе с гостями. Участники акции в итоге сорвали ужин – они сообщили в Инспекцию труда о том, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час" – после девяти вечера и до пяти утра запрещено выходить на улицу, а рестораны не имеют права работать в это время.

"Винотел" гости покинули с помощью полицейского кордона, акция протестующих продолжилась уже у гостиницы Rooms Hotel, где Познер остановился вместе с гостями. Активисты бросали яйца в здание гостиницы.

Ресторан оштрафовали на 10 тысяч лари (около трех тысяч долларов).

Выезжать из гостиницы Познеру пришлось также под охраной полиции. На рассвете демонстранты закидали яйцами автобус, на котором Познера и его гостей доставили в Тбилисский международный аэропорт.