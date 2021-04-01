"Мы сделали максимум" – премьер Грузии о переговорах с оппозицией

Власти решили больше не "отвлекаться" на бесполезные переговоры с оппозицией, поскольку не видят никакой перспективы достичь соглашения

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Представители власти сделали максимум для достижения соглашения, а у оппозиции не хватило смелости отказаться от необоснованных претензий и подписать документ, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя очередной провал переговоров между "Грузинской мечтой" и оппозицией.

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Трехсторонние переговоры при медиации представителя президента Евросовета Кристиана Даниэльсонна, которые должны были стать решающими, состоялись в Тбилиси во вторник. Шведский дипломат представит сторонам компромиссный документ, однако, ни одна из сторон его не подписала. Соглашение было достигнуто лишь по трем из пяти пунктов: по избирательной реформе и судебной реформе, а также по вопросу распределения власти в парламенте. Сторонам не удалось прийти к консенсусу по двум вопросам – это освобождение политзаключенных и проведение в стране досрочных парламентских выборов.

"Наша команда сделала максимум для достижения соглашения, однако оппозиция... была ориентирована на срыв переговоров. Кстати, это подтверждают и сами представители сравнительно умеренной оппозиции. Думаю, что для всех стало ясно, что искусственно созданный т. н. "кризис", который пытаются представить главной проблемой, на самом деле является острым кризисом только самой радикальной оппозиции", – заявил Гарибашвили.

Премьер сказал, что в создавшейся ситуации власти оставляют за собой право не тратить время на обсуждение этих капризов и полностью сосредоточится на реальных проблемах, которые беспокоят народ и страну.

"Мы начали очень важные проекты, в ближайшие несколько недель представим масштабные проекты в сельском хозяйстве, инфраструктуре и экономике. Исходя из этого, у нас не будет возможности тратить время на эти бессодержательные и абсолютно непродуктивные переговоры", – отметил Гарибашвили.

По словам премьера, радикальная оппозиция не пытается выйти из того тупика, в который она добровольно вошла.

"Мы также убедились, что им не хватило смелости и здравого смысла отказаться от абсолютно необоснованных претензий и подписать документ", – отметил Гарибашвили.

Кризис в Грузии начался сразу же после выборов в парламент 31 октября 2020 года и продолжается уже почти пять месяцев. Заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов.

Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому она отказывается идти на уступки – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

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