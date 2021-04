"Мы сделали максимум" – премьер Грузии о переговорах с оппозицией

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Представители власти сделали максимум для достижения соглашения, а у оппозиции не хватило смелости отказаться от необоснованных претензий и подписать документ, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя очередной провал переговоров между "Грузинской мечтой" и оппозицией.

Почему сорвались переговоры в Грузии? Реакции и последствия>>

Трехсторонние переговоры при медиации представителя президента Евросовета Кристиана Даниэльсонна, которые должны были стать решающими, состоялись в Тбилиси во вторник. Шведский дипломат представит сторонам компромиссный документ, однако, ни одна из сторон его не подписала. Соглашение было достигнуто лишь по трем из пяти пунктов: по избирательной реформе и судебной реформе, а также по вопросу распределения власти в парламенте. Сторонам не удалось прийти к консенсусу по двум вопросам – это освобождение политзаключенных и проведение в стране досрочных парламентских выборов.

Премьер сказал, что в создавшейся ситуации власти оставляют за собой право не тратить время на обсуждение этих капризов и полностью сосредоточится на реальных проблемах, которые беспокоят народ и страну.

"Мы начали очень важные проекты, в ближайшие несколько недель представим масштабные проекты в сельском хозяйстве, инфраструктуре и экономике. Исходя из этого, у нас не будет возможности тратить время на эти бессодержательные и абсолютно непродуктивные переговоры", – отметил Гарибашвили.