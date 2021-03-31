Почему сорвались переговоры в Грузии? Реакции и последствия

Политический кризис в Грузии не решен – очередная, вторая по счету попытка представителя президента Евросовета Кристиана Даниэльсонна сблизить позиции оппозиции и правящей партии оказались безрезультатными

Напряженные трехсторонние переговоры в Тбилиси, которые должны были стать решающими, продолжались более семи часов и завершились поздно ночью.

Решающие переговоры в Грузии: посредник подготовил компромиссный документ>>

Перед тем, как собрать политических лидеров за одним столом, шведский дипломат сообщил, что представит сторонам документ. Однако, по итогам переговоров Даниэльссон заявил, что ни одна из сторон не подписала документ.

Спорный документ

Соглашение между сторонами было достигнуто по трем из пяти пунктов - это проведение амбициозной избирательной реформы, судебной реформы, а также по вопросу распределения власти в парламенте.

При этом сторонам не удалось прийти к консенсусу по двум вопросам – это освобождение политзаключенных и проведение в стране досрочных парламентских выборов.

Именно из-за этих вопросов оппозиция сорвала переговоры, считает председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Мы не поставили ни одного ультиматума перед модератором, перед тем дипломатом, который проводил этот диалог. Что касается оппозиции, то у них было два ультиматума – один был связан с выборами, с плебисцитом, а второй – с темой Руруа... После этого Даниэльссон сказал, что так продолжать нет смысла. Оппозиция закрыла диалог своим неконструктивным подходом и ультиматумом", - заявил Кобахидзе журналистам.

Депутат от парламентского большинства Давид Сергеенко заявил, что главный итог переговоров - то, что международные партнеры Грузии не считают досрочные выборы легитимными.

"Одно из требований оппозиции – досрочные выборы даже не были рассмотрены со стороны модератора Даниэльссона. От предложения по поводу политзаключенных – освобождения Мелия после внесения залога, и в кратчайшие сроки принятия закона об амнистии в связи с событиями 20 июня, от этого оппозиция также отказалась. Был разговор об определенных парламентских должностях… Главный результат наверно то, что ни один международный партнер не рассматривает досрочные выборы легитимными", - заявил Сергеенко.

В свою очередь, депутат от "Грузинской мечты" Гурам Мачарашвили назвал отказ оппозиции от подписания соглашения безответственностью.

"К сожалению, оппозиция, радикальное крыло, как всегда переоценила свой ресурс, а также проявила преувеличенные амбиции, то есть они знали больше чем Евросоюз и не подписали представленный Евросоюзом документ. Это еще раз подтверждает, что Евросоюз и США особенно в последние дни увидели, кто как смотрит, и кто с какой ответственностью относится к будущему Грузии", - заявил Мачарашвили.

Позиция оппозиции

По словам члена оппозиционной партии "Лело" Григола Гегелия, без достижения договоренности по ключевым вопросам соглашение оформляться не будет.

"Соглашения нет по таким фундаментальным направлениям, как политически мотивированное правосудие и освобождение политзаключенных, и с другой стороны вопрос механизма к приходу к парламентским выборам. Хочу, чтобы "Грузинская мечта" знала, что без договоренности по этим ключевым вопросам, никакой консенсус в этой стране не будет достигнут", - заявил Гегелия.

Разрядить этот политический кризис сможет только системная перезагрузка, как например, конституционная реформа и досрочные выборы, убеждена член партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили.

"Мы не сможем продолжить функционирование как демократическое государство в той данности, когда людей по политическому признаку держат в плену, а затем торгуются в связи с их освобождением. В такой среде, мы не можем осуществить ни одну из наших целей", - заявила Самадашили.

Впрочем, за столом переговоров были и такие оппозиционные партии, которые были готовы подписать документ дипломата.

"Мы в целом были готовы подписать документ, поэтому с нашей стороны не было бы препятствий. Оппозицию, в первую, очередь не устраивала отсутствие пункта выборов, то что нигде не были упомянуты выборы", - заявил член партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили.

"Мне жаль, что они (часть оппозиции - ред.) выбросили со стола соглашение, где вместе с избирательной реформой была и реформа правосудия, то есть будущее нашей страны. Но как оказалось для некоторых важнее конкретная партийная повестка дня, чем реформа правосудия", - заявил лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.

Мнение экспертов

Политолог Рамаз Сакварелидзе заявил, что такой исход переговоров был ожидаем.

"Европейские страны, думаю, слишком большое внимание обратили на этот процесс… Будет углубление противостояния сторон. Хотя, народ не очень реагирует на такое противостояние. Оппозиция даже на акциях не может собрать своих сторонников. Поэтому о каком-либо драматичном состоянии, не стоит говорить", - сказал Сакваредидзе в беседе со Sputnik Грузия.

При этом он допустил, что если европейские дипломатам не удастся разрешить ситуацию в Грузии, то к процессу может подключиться американская сторона.

Политолог Ника Читадзе считает, что Евросоюз "немного наивно подошел в этому делу".

"Их предложение насчет судебной реформы, избирательной реформы, при условии, когда оппозиция требует проведения досрочных выборов, в этой реальности судьба переговоров была изначально предрешена на провал. Дальше будут продолжены акции. Оппозиция постарается привлечь на свою сторону сторонников чтобы провести большую акцию 15 мая",-заявил он в интервью Sputnik Грузия.

По его прогнозам, ситуация в стране будет обостряться, так как у сторон нет никаких точек соприкосновения, трудно достичь договоренности.