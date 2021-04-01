МВД Грузии публикует квитанции штрафов, выписанных Познеру и его гостям

Штрафы все же были и они уплачены, хотя российский журналист утверждает, что никто их в Тбилиси не "наказывал" за нарушение правил изоляции и карантина

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Российскому журналисту Владимиру Познеру и сопровождающим его лицам в Тбилиси действительно были выписаны штрафы за нарушение правил изоляции и карантина, сообщает МВД Грузии и публикует фото квитанций.

photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia Штраф на имя Владимира Познера

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По данным патрульной полиции, штраф в размере 2 000 лари (около 600 долларов) был выписан как Познеру, так и еще 31 человеку из 41-го, приехавшим вместе с ним в Тбилиси.

"Разными медиа-средствами распространяется неправильная информация о том, что 31 марта этого года лица, находящийся в Грузии, которые нарушили правила изоляции и карантина, не были оштрафованы. Исходя из высокого общественного интереса, мы публикуем квитанции выписанных штрафов и еще раз поясняем, что сотрудники департамента патрульной полиции, по факту нарушения правила изоляции и карантина оштрафовали 32 лица согласно 42 (10) статье Кодекса административных правонарушений Грузии. При этом все штрафы уплачены прежде, чем указанные лица покинули страну", – говорится в заявлении.

После скандального визита в Тбилиси уже в Москве Владимир Познер заявил РИА Новости, что не был оштрафован в Грузии за нарушение карантинных мер, он уже вернулся в Москву.

В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну.

Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. Он допустил, что может улететь и раньше, добавив, что находится в гостинице в безопасности, которую обеспечивает полиция. В четверг на рассвете он вместе с сопровождающими лицами покинул страну.

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