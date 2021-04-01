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Владимир Познер

Познер отпразднует свое 87-летие в Москве

© photo: Sputnik / Vadim Zhernov
Россия
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Темы:
Как сорвали день рождения Познера в Грузии (9)
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После скандала в грузинской столице Познер прервал традицию отмечать свой день рождения в Грузии

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Известный российский журналист Владимир Познер, который хотел отметить свое 87-летие в Тбилиси, перенес празднование торжества в Москву, сообщает радио Sputnik.

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Познер приехал в Тбилиси накануне, но вынужден был покинуть страну раньше запланированного из-за акций протеста оппозиционных активистов. Демонстранты считали неприемлемым ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии, а также требовали уточнить, не нарушил ли он закон об оккупации, приехав в Грузию.

Владимир Познер
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Познер сделал первый комментарий после визита в Грузию

И хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой "теплый прием" российскому журналисту устроили впервые.

Активисты и лидеры оппозиции провели акцию протеста сначала у гостиницы "Винотел", где Познер ужинал вместе с гостями. Участники акции в итоге сорвали ужин – они сообщили в Инспекцию труда о том, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час" – после девяти вечера и до пяти утра запрещено выходить на улицу, а рестораны не имеют права работать в это время.

"Винотел" гости покинули с помощью полицейского кордона, акция протестующих продолжилась уже у гостиницы Rooms Hotel, где Познер остановился вместе с гостями. Активисты бросали яйца в здание гостиницы.

Ресторан оштрафовали на 10 тысяч лари (около трех тысяч долларов), а всех участников застолья на 2 000 лари (около 600 долларов).

Выезжать из гостиницы Познеру пришлось также под охраной полиции. На рассвете демонстранты закидали яйцами автобус, на котором Познера и его гостей доставили в Тбилисский международный аэропорт.

Ситуацию уже прокомментировал премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, который подчеркнул, что Познер и его друзья въехали в страну законно.

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Темы:
Как сорвали день рождения Познера в Грузии (9)
Теги:
Грузия, Владимир Познер

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