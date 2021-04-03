20:53 03 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0446
  • 100 RUB4.5048
  • USD3.4343
Поиск
Акция протеста оппозиции у здания парламента страны, февраль 2021 года

Оппозиция создает "Штаб 15 мая" к масштабной акции в Тбилиси

© AP Photo / Shakh Aivazov
Политика
Получить короткую ссылку
24502
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/02/251044258.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210403/251362286/Oppozitsiya-sozdaet-Shtab-15-maya-k-masshtabnoy-aktsii-v-Tbilisi.html

Лидеры оппозиционных партий провели первое совещание после срыва переговоров с властью и обсудили дальнейшие планы

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Оппозиция создает штаб для проведения масштабной акции в центре Тбилиси 15 мая, заявила лидер партии "Демократическая Грузия" Нино Бурджанадзе после встречи с лидерами оппозиции.

Представители оппозиции вешают замки на ограду здания Правительственной канцелярии во время акции протеста 21 ноября 2019
© Sputnik / Alex Shlamov
Письмо из Брюсселя и американское предупреждение: Запад посылает сигналы Тбилиси

Лидеры оппозиционных партий провели первое совещание после срыва переговоров с властью и обсудили дальнейшие планы.

"Будет создан "Штаб 15 мая". Мы, лидеры, распределимся по регионам. Представители нескольких партий будут вместе ездить по регионам и встречаться с людьми, чтобы дать им больше мотивации и показать, что оппозиция не сдается и единство обязательно принесет результат", ؘ– сказала Бурджанадзе.

При этом она выразила надежду, что ситуация с коронавирусом не помешает проведению акции.

"Я надеюсь, что 15 мая в стране будет нормальная ситуация, в том числе с точки зрения коронавируса, и мы увидим много народа на улицах Тбилиси", – сказала Бурджанадзе.

На акции оппозиция намерена вновь озвучить свои требования: досрочные парламентские выборы и освобождение политических заключенных.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Девушки наслаждаются теплой погодой в Копенгагене
А где-то солнце и тепло: как наступает весна в разных уголках мира - фото
В Грузии идет борьба за власть: эксперт Мамука Арешидзе о том, что происходит - видео
"В Грузии идет борьба за власть": эксперт Мамука Арешидзе о том, что происходит
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года - видеоинструкция
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года – видеоинструкция
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться