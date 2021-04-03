Оппозиция создает "Штаб 15 мая" к масштабной акции в Тбилиси

Лидеры оппозиционных партий провели первое совещание после срыва переговоров с властью и обсудили дальнейшие планы

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Оппозиция создает штаб для проведения масштабной акции в центре Тбилиси 15 мая, заявила лидер партии "Демократическая Грузия" Нино Бурджанадзе после встречи с лидерами оппозиции.

Лидеры оппозиционных партий провели первое совещание после срыва переговоров с властью и обсудили дальнейшие планы.

"Будет создан "Штаб 15 мая". Мы, лидеры, распределимся по регионам. Представители нескольких партий будут вместе ездить по регионам и встречаться с людьми, чтобы дать им больше мотивации и показать, что оппозиция не сдается и единство обязательно принесет результат", ؘ– сказала Бурджанадзе.

При этом она выразила надежду, что ситуация с коронавирусом не помешает проведению акции.

"Я надеюсь, что 15 мая в стране будет нормальная ситуация, в том числе с точки зрения коронавируса, и мы увидим много народа на улицах Тбилиси", – сказала Бурджанадзе.

На акции оппозиция намерена вновь озвучить свои требования: досрочные парламентские выборы и освобождение политических заключенных.