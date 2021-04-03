Оппозиция намерена снова просить парламент о снятии депутатских мандатов

Вопрос возвращения оппозиции в парламент и работа над реформами в различных сферах – одно из условий договоренностей для решения политического кризиса

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Прошедшие в парламент представители оппозиционных партий могут повторно подать заявления на отказ от своих депутатских мандатов, заявил лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе после консультаций внутри партий.

У грузинской оппозиции в парламенте 54 мандата. Еще в декабре прошлого года они уже пытались отказаться от них, однако правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" решила не удовлетворять заявки депутатов.

"На встрече было мнение, что все, у кого есть мандаты, должны еще раз обратиться к парламенту с заявлениями об отказе от них. Я уже принял решение, и, думаю, это надо сделать всем", – сказал Джапаридзе.

Между тем в правящей партии не раз заявляли, что не хотят удовлетворять заявления об отказе от депутатских мандатов. Однако согласно регламенту парламента Грузии, который действует на сегодняшний день, если депутат пропускает более половины заседаний сессии, вопрос лишения его мандата встает автоматически.

Таким образом, даже если оппозиция не напишет заявлений, то по завершению весенней сессии в июне этот вопрос парламенту Грузии придется рассматривать снова.

Тем не менее, вопрос возвращения оппозиции в парламент и работа над реформами в различных сферах – одно из условий договоренностей для решения политического кризиса.

Политический кризис в Грузии возник сразу после парламентских выборов. Спустя пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется.

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