Формат переговоров между "Грузинской мечтой" и оппозицией может измениться

И власти, и оппозиция Грузии готовы к переговорам, однако стороны не намерены отказываться от своих главных требований

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Формат переговоров между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия" может быть пересмотрен - такой возможности не исключают стороны, которые не могут договориться уже более пяти месяцев.

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Очередной раунд переговоров по урегулированию кризиса в Грузии прошел на прошлой неделе и вновь не привел ни к каким результатам. Выводить страну из политического тупика в Тбилиси во второй раз приезжал спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниельссон, но и его предложения были отклонены.

"Мой призыв к оппозиции – обязательно изменить свое отношение для того, чтобы процесс переговоров оказался эффективным, поскольку это больше всего нужно для развития Грузии… Что касается формата ведения переговоров, то в этом случае любая форма должна соответствовать возможности успешного ведения переговоров. С этой точки зрения мы будем думать о формах, в том числе вместе с нашими иностранными партнерами", - заявил депутат от парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.

Между тем, член оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе считает, что надежда на продолжение переговоров остается, однако документ, представленный шведским дипломатом, необходимо доработать.

"Необходимо усовершенствование документа, есть над чем работать", - заявил Чихладзе.

Ни оппозиция, ни правящая партия ранее не подписали представленный Даниэльссоном компромиссный документ. Соглашение было достигнуто лишь по трем из пяти пунктов: по избирательной реформе и судебной реформе, а также по вопросу распределения власти в парламенте. Сторонам не удалось прийти к консенсусу по двум вопросам – это освобождение политзаключенных и проведение в стране досрочных парламентских выборов.

По словам одного из лидеров партии "Единое национальное движение" Хатуны Деканоидзе, в случае начала третьего этапа переговоров, требования оппозиции останутся прежними.

"Мы уверены, что давление международных организаций еще больше усилится. Безусловно, мы работаем вместе с ними. В связи с третьим этапом переговоров пока с их стороны не было никакого послания. Но в том случае, если третий этап будет, наши требования останутся прежними – рамочная договоренность по поводу освобождения политзаключенных и досрочные выборы", - отметила Деканоидзе.

Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому она отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется.

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