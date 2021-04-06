Каладзе уходит из политики и возвращается в Милан?

Грузинские СМИ в очередной раз распространяют информацию о том, что действующий мэр Тбилиси планирует покинуть правящую партию

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе планирует покинуть правящую партию "Грузинская места – демократическая Грузия" и уйти из политики, об этом сообщает телеканал Formula.

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Телеканал допустил, что Каладзе планирует вернуться в Милан, где когда-то построил успешную карьеру футболиста.

Недавно мэр столицы находился в одной из тбилисских клиник на обследовании. Каладзе диагностировали так называемую вестибулопатию – нарушение функции вестибулярного анализатора. Градоначальника уже выписали из стационара, однако ему необходимо продолжать лечение на дому.

Слухи об уходе Каладзе появились задолго до того, как у мэра ухудшилось здоровье. Еще в середине марта социальные сети пестрили информацией о том, что он уходит из политики и возвращается в Милан, но Каладзе их опроверг.

Согласно исследованию общественного мнения Международного республиканского института США (IRI), опубликованному на днях, Каладзе занял третье место в списке самых популярных людей Грузии после Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II и экс-главы правительства страны Георгия Гахария.

Каха Каладзе занимает пост мэра столицы с конца 2017 года. До этого он был министром энергетики Грузии. В прошлом Каладзе – успешный футболист, игрок итальянского футбольного клуба "Милан", за который он отыграл 284 матча. В прошлом году Каладзе был включен в символическую сборную Италии всех времен, составленную изданием Football-Italia.