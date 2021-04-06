Правящая партия Грузии назвала свои условия переговоров с оппозицией

Ни оппозиция, ни правящая партия во время последней встречи не подписали представленный Даниэльссоном компромиссный документ

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сядет за стол переговоров с оппозицией, только если та изменит свою позицию, заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Очередной раунд переговоров по урегулированию кризиса в Грузии прошел на прошлой неделе и вновь не привел ни к каким результатам. Выводить страну из политического тупика в Тбилиси во второй раз приезжал спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниельссон, но и его предложения были отклонены. Теперь идет обсуждение следующего раунда, который, по предварительным данным, пройдет в апреле.

"Мы всегда готовы и считаем, что альтернативы у переговоров нет. Если оппозиция пересмотрит свое отношение и мнение в отношении тех условий, которые обсуждались в ходе прошлого диалога, мы готовы к будущим переговорам", - сказал Талаквадзе в эфире Formula TV.

Ни оппозиция, ни правящая партия во время последней встречи не подписали представленный Даниэльссоном компромиссный документ. Соглашение было достигнуто лишь по трем из пяти пунктов: по избирательной реформе и судебной реформе, а также по вопросу распределения власти в парламенте. Прийти к консенсусу не удалось по двум вопросам – это освобождение политзаключенных и проведение в стране досрочных парламентских выборов.

Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому правящая партия отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

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