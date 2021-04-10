15:38 10 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0646
  • 100 RUB4.4399
  • USD3.4260
Поиск
Гига Бокерия. Ситуация в офисе Единого национального движения во время суда над Никой Мелия 17 февраля 2021 года

Гига Бокерия стал председателем "Европейской Грузии"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/11/250918020.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210410/251425368/Giga-Bokeriya-stal-predsedatelem-Evropeyskoy-Gruzii.html

Действующий председатель партии Давид Бакрадзе ранее сообщил о том, что покинул свой пост и ушел из политики

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Гига Бокерия был избран председателем партии "Европейская Грузия – движение за свободу" на съезде политической силы.

Баннер с изображением избирательного блока Бакрадзе, Угулава – Европейская Грузия
© Sputnik / Levan Avlabreli
Гиги Угулава и Давид Бакрадзе покинули партию "Европейская Грузия"

Действующий председатель партии Давид Бакрадзе покинул свой пост и ушел из политики.

Кроме того, в партии руководящие места займут Акакий Бобохидзе как генсек партии, Гиги Церетели – глава политсовета, Георгий Канделаки – политический секретарь по внешним связям.

Бокерия являлся одним из самых влиятельных политиков Грузии и одним из организаторов прихода к власти Михаила Саакашвили. В 2008-2010 годах был первым заместителем министра иностранных дел Грузии. С ноября 2010 года Бокерия занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Грузии, от должности освобожден уходящим президентом Саакашвили в ноябре 2013 года. В 2016 году из-за разногласий с Саакашвили он покинул его партию и вместе с соратниками создал партию "Европейская Грузия – движение за свободу".

Теги:
Европейская Грузия, Гига Бокерия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и Франции по футзалу 9 апреля 2021 года
Победа сборной Грузии: на пути к ЕВРО-2022 по футзалу - фото
Как бизнес в Латвии выживает в пандемию коронавируса - видео
Коронавирус убивает бизнес: как предприниматели выживают в Латвии - видео
Что и насколько подорожало в Грузии
А что не подорожало? Цены в Грузии - март 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться