Гига Бокерия стал председателем "Европейской Грузии"

Действующий председатель партии Давид Бакрадзе ранее сообщил о том, что покинул свой пост и ушел из политики

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Гига Бокерия был избран председателем партии "Европейская Грузия – движение за свободу" на съезде политической силы.

Действующий председатель партии Давид Бакрадзе покинул свой пост и ушел из политики.

Кроме того, в партии руководящие места займут Акакий Бобохидзе как генсек партии, Гиги Церетели – глава политсовета, Георгий Канделаки – политический секретарь по внешним связям.

Бокерия являлся одним из самых влиятельных политиков Грузии и одним из организаторов прихода к власти Михаила Саакашвили. В 2008-2010 годах был первым заместителем министра иностранных дел Грузии. С ноября 2010 года Бокерия занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Грузии, от должности освобожден уходящим президентом Саакашвили в ноябре 2013 года. В 2016 году из-за разногласий с Саакашвили он покинул его партию и вместе с соратниками создал партию "Европейская Грузия – движение за свободу".