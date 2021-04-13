В Тбилгорсуде начался процесс по делу Ники Мелия

Защита надеется, что суд изменит меру пресечения лидеру "Национального движения", и он будет освобожден прямо в зале суда

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Процесс над председателем главной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Никой Мелия проходит в Тбилисском городском суде на фоне акции в его поддержку.

Процесс по делу Мелия в Тбилгорсуде перенесен на 13 апреля>>

Судья удовлетворил ходатайство адвокатов и позволил Мелия присутствовать на сегодняшнем судебном процессе.

Слушания по делу председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии Ники Мелия должно было состояться 8 апреля, но было перенесено на несколько дней по просьбе подсудимого, который хотел лично присутствовать на слушании.

Ожидается, что суд сегодня пересмотрит меру пресечения Мелия.

Как заявил журналистам адвокат политика Георгий Кондахашвили до начала процесса, велика вероятность того, что его подзащитного освободят прямо из зала суда.

"В любом случае, согласно действующему законодательству, если судья сочтет, что заключение не должно быть продлено, будет ли это отмена меры пресечения или замена на более мягкую – залог, это приведет к немедленному освобождению Ники Мелия из зала суда", – сказал адвокат.

Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия обвиняется в организации группового насилия во время событий в ночь на 21 июня 2019 года, когда участники акции протеста пытались штурмовать здание парламента. Он был задержан 23 февраля этого года после того, как отказался выплачивать залог.

Заключение Мелия является одним из камней преткновения в переговорах оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". После серьезной критики со стороны Запада прокуратура Грузии выразила готовность ходатайствовать о смене меры пресечения, если Мелия согласится выплатить залог в 40 тысяч лари.

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