12:27 13 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0798
  • 100 RUB4.4334
  • USD3.4232
Поиск
Акция в поддержку лидера ЕНД Ники Мелия у Тбилисского городского суда 13 апреля 2021 года

В Тбилгорсуде начался процесс по делу Ники Мелия

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (368)
66 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0d/251448228.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210413/251448426/V-Tbilgorsude-nachalsya-protsess-po-delu-Niki-Meliya.html

Защита надеется, что суд изменит меру пресечения лидеру "Национального движения", и он будет освобожден прямо в зале суда

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Процесс над председателем главной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Никой Мелия проходит в Тбилисском городском суде на фоне акции в его поддержку.

Процесс по делу Мелия в Тбилгорсуде перенесен на 13 апреля>>

Судья удовлетворил ходатайство адвокатов и позволил Мелия присутствовать на сегодняшнем судебном процессе.

Слушания по делу председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии Ники Мелия должно было состояться 8 апреля, но было перенесено на несколько дней по просьбе подсудимого, который хотел лично присутствовать на слушании.

Ожидается, что суд сегодня пересмотрит меру пресечения Мелия.

Как заявил журналистам адвокат политика Георгий Кондахашвили до начала процесса, велика вероятность того, что его подзащитного освободят прямо из зала суда.

Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
МВД Грузии объяснило изъятие серверов из офиса "Нацдвижения" во время ареста Мелия

"В любом случае, согласно действующему законодательству, если судья сочтет, что заключение не должно быть продлено, будет ли это отмена меры пресечения или замена на более мягкую – залог, это приведет к немедленному освобождению Ники Мелия из зала суда", – сказал адвокат.

Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия обвиняется в организации группового насилия во время событий в ночь на 21 июня 2019 года, когда участники акции протеста пытались штурмовать здание парламента. Он был задержан 23 февраля этого года после того, как отказался выплачивать залог.

Заключение Мелия является одним из камней преткновения в переговорах оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". После серьезной критики со стороны Запада прокуратура Грузии выразила готовность ходатайствовать о смене меры пресечения, если Мелия согласится выплатить залог в 40 тысяч лари.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (368)
Теги:
Ника Мелия, Суд, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новая статуя Христа в городе Энкантадо
Строительство третьей в мире по величине статуи Христа в Бразилии – фото
Космонавты поздравили землян с юбилеем первого полета человека в космос
Космонавты поздравили землян с юбилеем первого полета человека в космос
Сколько служат в армиях стран бывшего СССР
Сколько служат в армии Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться