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Президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Армении Армен Саркисян

Президент Армении прибывает в Тбилиси с официальным визитом 15 апреля

photo: press-service of the President of Armenia
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (591)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210414/251459842/Prezident-Armenii-pribyvaet-v-Tbilisi-s-ofitsialnym-vizitom-15-aprelya.html

В рамках визита Армен Саркисян встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и председателем парламента Арчилом Талаквадзе

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян прибудет с официальным визитом в Тбилиси в четверг, 15 апреля, сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.

Президент Армении прибудет в Тбилиси вместе с супругой Нуне Саркисян. Высоких гостей во Дворце Орбелиани встретит президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Государственный флаг Литвы
© photo: Sputnik / Мариус Баранаускас
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В рамках визита запланирована встреча с глазу на глаз и в расширенном формате президентов Армении и Грузии, после которой Армен Саркисян и Саломе Зурабишвили выступят с совместными заявлениями для прессы.

Кроме того, запланирована встреча Саркисяна с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.
В ходе визита Саркисян посетит армянскую церковь.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили даст официальный обед в честь президента Армении и его супруги.

Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (591)
Теги:
Визит, Армения, Грузия

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