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Георгий Гахария

Новая сила: шестеро депутатов "Грузинской мечты" ушли в команду Гахария

photo : Gakharia / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (370)
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Депутаты, покинувшие "Мечту", намерены работать в законодательном органе в качестве независиымх депутатов

ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Несколько депутатов парламента Грузии от "Грузинской мечты" приняли решение покинуть ряды правящей партии, об этом стало известно по итогам специального брифинга в среду.

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В частности, правящую партию покинули Георгий Ходжеванишвили, Михаил Даушвили, Бека Лилуашвили, Ана Бучукури, Александре Моцерелия и Шалва Кереселидзе.

По словам Георгия Ходжеванишвили, ни для кого не секрет, что депутаты, заявившие сегодня о своем уходе из "Грузинской мечты", являются членами команды экс-премьера Георгия Гахария.

"С сегодняшнего дня вместе с Георгием Гахария мы совместным решением переходим к новому этапу строительства партии, мы покидаем "Грузинскую мечту" и продолжим работать в парламенте в качестве независимых депутатов", – сказал Ходжеванишвили.

Он подчеркнул, что покинувшие правящую партию парламентарии остаются в законодательном органе в качестве независимых депутатов.

Георгий Гахария
photo: Government of Georgia / FB
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Гахария подал в отставку с поста премьера 18 февраля этого года, что стало большой неожиданностью для общественности. Причиной отставки он назвал разногласия с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" по вопросу ареста Ники Мелия – лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". В конце марта Гахария заявил, что не собирается уходить из политики и обещал рассказать о своих планах в ближайшем будущем.

В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI), Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон – он пользуется симпатией 65% жителей страны. На первом месте Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II – 89%. А тройку замыкает мэр Тбилиси Каха Каладзе – 54%.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (370)
Теги:
Грузия, Георгий Гахария

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