"Грузинская мечта" готова рассмотреть требования "Гирчи" в парламенте

Одна из оппозиционных партий Грузии заявила о готовности войти в парламент. Правда, выдвинула условия

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе пригласил представителей оппозиционной партии "Гирчи" в законодательный орган для обсуждения предложенных ими реформ.

Партия "Гирчи" назвала свои условия входа в парламент Грузии>>

Партия "Новый политический центр – Гирчи" выдвинула семь требований и готова войти в парламент Грузии в случае полноценного выполнения хотя бы одного из них. Среди требований "Гирчи" – проведение всех последующих парламентских выборов полностью по пропорциональной системе и с естественным барьером. Известная своими неординарными решениями партия, также требует полную легализацию марихуаны и установления в стране мультивалютного режима.

"У них семь пунктов, а может и больше. Это повестка дня "Гирчи", как программа политической партии, и с этой программой они пошли на выборы. Все мы увидели, сколько граждан поддержало это. Поэтому единственная возможность для "Гирчи" обсудить желаемые реформы – это быть в парламенте", – заявил Талаквадзе на брифинге в среду.

"Гирчи", в отличие от других своих коллег по оппозиции, до последнего времени придерживалась нейтральной позиции и не отказалась от депутатских мандатов, но оставалась в формате бойкота.

"Думаю, что в первую очередь следует оценить ту позицию, которую они зафиксировали в последнем раунде диалога. Они прямо сказали, что были готовы подписать документ, что, думаю, было правильным решением", – отметил Талаквадзе.

На сегодняшний день оппозиционное крыло в парламенте представляют партия "Граждане" и партия "Европейские социалисты", состоящая из бывших представителей партии "Альянс патриотов".

Остальные партии отказываются признавать легитимность выборов 2020 года и не принимают участия в работе парламента.

В случае, если партия "Новый политический центр – Гирчи" войдет в парламент, количество депутатов в законодательном органе увеличится на три и достигнет 99. Этих голосов недостаточно для внесения избирательных поправок в Конституцию.

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