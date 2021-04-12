Партия "Гирчи" назвала свои условия входа в парламент Грузии

Выдвинув правящей партии целых семь пунктов требований, "Гирчи" согласна занять депутатские кресла даже при выполнении одного из них – любого

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Партия "Новый политический центр – Гирчи" выдвинула семь требований и готова войти в парламент Грузии в случае полноценного выполнения хотя бы одного из них.

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"Гирчи" в отличие от других своих коллег по оппозиции до последнего времени придерживалась нейтральной позиции и не отказалась от депутатских мандатов, но оставалась в формате бойкота. Теперь представители партии готовы войти в парламент, но при определенных условиях.

В частности, "Гирчи" требует:

1. Провести все последующие парламентские выборы полностью по пропорциональной системе и с естественным барьером;

2. Полностью освободить среднее образование (частные школы) от государственного регулирования;

3. Шерифы районной полиции должны избираться непосредственно населением;

4. Судьи первой инстанции должны избираться непосредственно населением и обвиняемый должен иметь право сам выбирать, какой судья будет его судить – избранный или назначенный;

5. Установить в стране мультивалютный режим;

6. Полностью легализовать в стране марихуану;

7. Восстановить согласованные с оппозицией пункты (реституция).

"Мы остаемся в режиме бойкота. Однако если один из этих пунктов будет полноценно выполнен, то есть не пообещают, а действительно выполнят, мы будем считать, что может этот парламент и не идеальный (очень плохо, что оппозиция в нем не представлена), но выполнение любого из этих пунктов будет означать, что он лучше, чем любой предыдущий", – заявил член партии "Гирчи" Александр Раквиашвили.

На сегодняшний день оппозиционное крыло в парламенте представляют партия "Граждане" и партия "Европейские социалисты", состоящая из бывших представителей партии "Альянс патриотов".

Остальные партии отказываются признавать легитимность выборов 2020 года и не принимают участия в работе парламента.

В случае, если партия "Новый политический центр – Гирчи" войдет в парламент, количество депутатов в законодательном органе увеличится на три и достигнет 99, из которых девять – оппозиционеры.

Реакция коллег

С позицией "Гирчи" не согласны представители других оппозиционных партий.

"Это их позиция, они являются свободной политической силой, пусть требуют что хотят. Большая часть из этого списка вовсе не входит в пятипунктовый план. Исходя из этого, "Стратегия Агмашенебели" не поддержит эти требования", – заявил член партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе.

Член партии "Единое национальное движение" Георгий Барамидзе считает категорически неприемлемым отказ от проведения в стране досрочных парламентских выборов.

"Для нас будет абсолютно непонятным ставить эти вопросы на одном уровне, и в случае удовлетворения одного из этих пунктов, перенести на второй план вопрос досрочных выборов. Для нас это категорически неприемлемо", – заявил Барамидзе.

Спустя пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов называют необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому она отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется.

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