18:38 12 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0646
  • 100 RUB4.4399
  • USD3.4260
Поиск
Флаг политической партии Гирчи

Партия "Гирчи" назвала свои условия входа в парламент Грузии

photo: courtesy of Girchi / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (366)
21614
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210412/251439111/Partiya-Girchi-nazvala-svoi-usloviya-vkhoda-v-parlament-Gruzii.html

Выдвинув правящей партии целых семь пунктов требований, "Гирчи" согласна занять депутатские кресла даже при выполнении одного из них – любого

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Партия "Новый политический центр – Гирчи" выдвинула семь требований и готова войти в парламент Грузии в случае полноценного выполнения хотя бы одного из них.

Правящая партия Грузии назвала свои условия переговоров с оппозицией>>

"Гирчи" в отличие от других своих коллег по оппозиции до последнего времени придерживалась нейтральной позиции и не отказалась от депутатских мандатов, но оставалась в формате бойкота. Теперь представители партии готовы войти в парламент, но при определенных условиях.

В частности, "Гирчи" требует:

1. Провести все последующие парламентские выборы полностью по пропорциональной системе и с естественным барьером;

2. Полностью освободить среднее образование (частные школы) от государственного регулирования;

3. Шерифы районной полиции должны избираться непосредственно населением;

4. Судьи первой инстанции должны избираться непосредственно населением и обвиняемый должен иметь право сам выбирать, какой судья будет его судить – избранный или назначенный;

5. Установить в стране мультивалютный режим;

6. Полностью легализовать в стране марихуану;

7. Восстановить согласованные с оппозицией пункты (реституция).

Иракли Кадагишвили
photo: Irakli Kadagishvili / FB
"Бойкот должен закончиться" – партия "Гирчи" готова к переговорам с "Мечтой"

"Мы остаемся в режиме бойкота. Однако если один из этих пунктов будет полноценно выполнен, то есть не пообещают, а действительно выполнят, мы будем считать, что может этот парламент и не идеальный (очень плохо, что оппозиция в нем не представлена), но выполнение любого из этих пунктов будет означать, что он лучше, чем любой предыдущий", – заявил член партии "Гирчи" Александр Раквиашвили.

На сегодняшний день оппозиционное крыло в парламенте представляют партия "Граждане" и партия "Европейские социалисты", состоящая из бывших представителей партии "Альянс патриотов".

Остальные партии отказываются признавать легитимность выборов 2020 года и не принимают участия в работе парламента.

В случае, если партия "Новый политический центр – Гирчи" войдет в парламент, количество депутатов в законодательном органе увеличится на три и достигнет 99, из которых девять – оппозиционеры.

Реакция коллег

С позицией "Гирчи" не согласны представители других оппозиционных партий.

"Это их позиция, они являются свободной политической силой, пусть требуют что хотят. Большая часть из этого списка вовсе не входит в пятипунктовый план. Исходя из этого, "Стратегия Агмашенебели" не поддержит эти требования", – заявил член партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе.

Член партии "Единое национальное движение" Георгий Барамидзе считает категорически неприемлемым отказ от проведения в стране досрочных парламентских выборов.

Представители оппозиции вешают замки на ограду здания Правительственной канцелярии во время акции протеста 21 ноября 2019
© Sputnik / Alex Shlamov
Письмо из Брюсселя и американское предупреждение: Запад посылает сигналы Тбилиси

"Для нас будет абсолютно непонятным ставить эти вопросы на одном уровне, и в случае удовлетворения одного из этих пунктов, перенести на второй план вопрос досрочных выборов. Для нас это категорически неприемлемо", – заявил Барамидзе.

Спустя пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов называют необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому она отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (366)
Теги:
Партия "Гирчи", Политика, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель в наряде Майи Хансен на Неделе моды Mercedes-Benz в Мадриде
Жаркая и эпатажная неделя моды в Мадриде - фото
Первый полет в космос или Знают ли в Тбилиси, кем был Юрий Гагарин? - видео
Первый полет в космос или Знают ли в Тбилиси, кем был Юрий Гагарин? - видео
Что и насколько подорожало в Грузии
А что не подорожало? Цены в Грузии - март 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться