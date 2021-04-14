"Слишком много вопросов"- глава парламента Грузии о переходе депутатов в команду Гахария

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе назвал неправильным решение ряда депутатов покинуть правящую партию "Грузинская мечта - демократическая Грузия".

Новая сила: шестеро депутатов "Грузинской мечты" ушли в команду Гахария>>

Сразу шесть депутатов парламента от большинства сегодня покинули ряды правящей партии. Они заявили, что переходят в команду экс-премьера Георгия Гахария и останутся в парламенте в качестве независимых депутатов.

"Очень жаль, что наши коллеги выбрали личные отношения вместо государственных интересов и целей, которые мы вместе пообещали обществу и за которые взяли на себя ответственность во время выборов", - сказал Талаквадзе.

По словам Талаквадзе, такой шаг неоправдан и вызывает чувство стыда. Он добавил, что в "Грузинской мечте" будут следить за тем, какую партию сформируют Георгий Гахария и покинувшие "Мечту" депутаты.

"Конечно, мы будем ждать, посмотрим какую политическую партию они сформируют, какова будет их позиция. Есть слишком много вопросов, и на эти вопросы будут даны ответы. Я считаю, что это неправильное решение, и когда перед страной столько вызовов, о которых они сами говорили, указывать на ответственность команды и снимать с себя ответственность я считаю неприемлемым", - подчеркнул Талаквадзе.

Спикер парламента также не исключил, что новая оппозиционная партия присоединится к остальному оппозиционному спектру и потребует проведения досрочных выборов в парламент Грузии.

Гахария подал в отставку с поста премьера 18 февраля этого года, что стало большой неожиданностью для общественности. Причиной отставки он назвал разногласия с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" по вопросу ареста Ники Мелия – лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". В конце марта Гахария заявил, что не собирается уходить из политики и обещал рассказать о своих планах в ближайшем будущем.

В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI), Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон – он пользуется симпатией 65% жителей страны. На первом месте Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II – 89%. А тройку замыкает мэр Тбилиси Каха Каладзе – 54%.

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