Власти Грузии готовы к компромиссу с оппозицией

Спустя почти шесть месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова пойти на компромисс в процессе переговоров с оппозицией, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе журналистам.

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В конце марта в Тбилиси во второй раз приезжал спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон, который предложил сторонам компромиссный документ. Однако его предложения были отклонены. Прийти к консенсусу не удалось по двум из пяти вопросов – это освобождение политзаключенных и проведение в стране досрочных парламентских выборов.

"Мы фиксируем готовность предпринять конкретные шаги, в том числе в направлении компромисса, что мы не раз подтвердили, и в будущем мы готовы занять абсолютно конструктивный подход, разумеется, в соответствии с принципами", – заявил Кобахидзе.

По его словам, эти принципы имеют решающее значение при подписании любого соглашения.

"Мы будем максимально конструктивными в рамках этих принципов", – подчеркнул Кобахидзе.

Спустя почти шесть месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов называют необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому правящая партия отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

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