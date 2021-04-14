Ника Мелия остался за решеткой: как изменится стратегия грузинской оппозиции

Власти Грузии уверены, что заключение Мелия нужно оппозиции для того, что продолжать спекулировать на эту тему

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Решение суда оставить в заключении на время следствия лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия подлило масла в огонь — обострились и без того натянутые отношения грузинских властей и оппозиции.

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Заключение Мелия является одним из главных предметов споров оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Оппозиция объявила его политзаключенным. После серьезной критики со стороны Запада прокуратура Грузии выразила готовность ходатайствовать о смене меры пресечения, если Мелия согласится выплатить залог в размере 40 тысяч лари.

"Это был абсолютно бессмысленный спектакль. Какие бы аргументы ни были бы приведены, о чем бы ни говорили, судья пришла с готовым решением… Мы не вступим ни в какие переговоры с "Грузинской мечтой" до тех пор, пока политзаключенные не будут освобождены, - это позиция "Национального движения", - заявил исполнительный секретарь партии "Единое национальное движение" Коба Накопия.

Накануне часть представителей оппозиции собралась в офисе партии "Лело", чтобы обсудить планы на будущее. По словам экс-мэра Тбилиси, ныне оппозиционного политика Гиги Угулава, решение о проведении масштабной акции, запланированной на 15 мая, остается в силе.

"15 мая мы должны показать, что боль, которая есть у общества, никуда не исчезала. Наоборот, она все больше растет, поскольку мы видим, что в этой стране нет больше ни суда, ни справедливости", - отметил Угулава.

Освобождение Мелия способствовало бы разряжению ситуации, считает один из лидеров оппозиционной партии "Лело" Бадри Джапаридзе.

"Это улучшило бы среду переговоров. Но, к сожалению, "Грузинская мечта" и судья приняли такое решение, которое вновь оставляет ситуацию напряженной и еще больше углубляет кризис", - отметил Джапаридзе.

По его словам, очередной раунд переговоров между властью и оппозицией может состояться только в том случае, если со стороны властей будет готовность достигнуть соглашения.

"Нет никакого соглашения по поводу очередного раунда переговоров... Как вам известно, осталось договориться по двум важнейшим вопросам – это освобождение людей, задержанных по политическому признаку, а также договоренность с "Грузинской мечтой" по поводу досрочных выборов", - отметил Джапаридзе.

Позиция властей

В правящей партии заявляют, что у Мелия и сейчас есть возможность покинуть тюрьму, заплатив залог.

"Ника Мелия и сегодня может заплатить сумму залога и покинуть тюрьму, после чего мы им предлагаем принять политический акт, согласно которому все связанные с 20 июнем лица будут амнистированы, и тем самым этот вопрос будет закрыт", - заявил член партии "Грузинская мечта" Георгий Амилахвари.

Мелия в тюрьме нужен "Единому национальному движению", чтобы продолжать спекулировать темой, считает вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.

"Закон должен быть исполнен. А оппоненты думают, что исполнение закона противоречит их идее. А идея заключается в том, что нет закона, суда и судебных структур, которым они могут подчиняться. Кому нужен Ника Мелия в тюрьме? Это нужно "Национальному движению", чтобы постоянно продолжать спекуляции на эту тему", - заявил Вольский.

Несмотря на это, в "Грузинской мечте" уверены, что перспектива продолжения диалога с оппозицией есть.

"Мы готовы принять участие в любом формате переговоров… Если конкретная оппозиционная сила или конкретные политики предпримут правильные и конструктивные шаги, безусловно, мы всегда готовы к дальнейшим переговорам и к рассмотрению вопросов", - заявил депутат от большинства Гиви Миканадзе.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется.

Очередной раунд переговоров по урегулированию кризиса в Грузии прошел в конце марта и вновь не привел ни к каким результатам. Выводить страну из политического тупика в Тбилиси во второй раз приезжал спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниельссон, но и его предложения были отклонены.

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