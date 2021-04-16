Президент Армении договорился о визите премьера Грузии в Ереван

Глава армянского государства Армен Саркисян с сожалением отметил, что не смог встретится в Тбилиси с премьер-министром Грузии

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Планируется визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Армению, об этом сообщил президент Армении Армен Саркисяна в беседе с журналистами в Тбилиси.

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Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой находится с двухдневным официальным визитом в Тбилиси.

"К сожалению, мы не смогли встретиться с премьером, так как он болен коронавирусной инфекцией. Однако между нами состоялась телефоная коммуникация. Рад сообщить, что нам удалось договориться о его визите в Армению в ближайшем будущем", - сказал Саркисян.

Сроки и детали визита президент не уточнил.

Гарибашвили бывал в Армении и в статусе премьера Грузии в 2014 году, и в должности главы оборонного ведомства в 2020 году. Оба раза политик заявлял о намерении углубить существующие отношения во всех сферах сотрудничества.

В 2019 году в Армении с официальным визитом побывал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.