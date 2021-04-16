"Гирчи" согласны: еще одна оппозиционная партия входит в парламент

Со следующей недели представители оппозиционной партии приступят к работе в законодательном органе

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" входит в парламент и планирует продолжить политическую деятельность в законодательном органе, заявил один из лидеров партии Вахтанг Мегрелишвили.

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Ранее партия "Новый политический центр – Гирчи" выдвинула семь требований и заявила о готовности войти в парламент Грузии в случае полноценного выполнения хотя бы одного из них. Среди них – проведение всех последующих парламентских выборов полностью по пропорциональной системе и с естественным барьером. Известная своими неординарными решениями партия также требует полной легализации марихуаны и установления в стране мультивалютного режима.

"В понедельник мы придем в парламент", - заявил Мегрелишвили журналистам.

На вопрос, значит ли это, что с понедельника партия начинает парламентскую деятельность, Мегрелишвили ответил, что "можно и так сказать".

"Мы и так были заняты этой деятельностью, просто мы переходим на другой формат. Этот формат будет единственно правильной формой для нас, чтобы не оказаться на какой-либо из сторон в этой борьбе", - отметил Мегрелишвили.

Он также отметил, что партия приняла решение независимо от своих оппозиционных коллег.

"Мы входим в любом случае. Если соглашение состоится, входят все. А если соглашения не будет, то с понедельника мы все равно будем в здании парламента и начинаем действовать по тому плану, который для нас является частью предвыборной кампании", - отметил Мегрелишвили.

Но самый яркий представитель "Гирчи" и генератор многих идей - Зураб Джапаридзе в парламент не войдет, так как ушел из партии еще в декабре и создал свое движение "Гирчи больше свободы". Один мандат после выборов остался у него, но политик пытается отказаться от него через Конституционный суд, отказываясь быть депутатом.

В случае, если партия "Новый политический центр – Гирчи" войдет в парламент, количество депутатов в законодательном органе увеличится на три и достигнет 99. Этих голосов недостаточно для внесения избирательных поправок в Конституцию.

На сегодняшний день оппозиционное крыло в парламенте представляют партия "Граждане" и партия "Европейские социалисты", состоящая из бывших представителей партии "Альянс патриотов".

Недавно ряды правящей партии "Грузинская мечта" покинули шесть депутатов, которые продолжают свою деятельность в качестве независимых депутатов. Однако в будущем они будут представлять партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария в законодательном органе страны.

Таким образом, у "Грузинской мечты" остается всего 84 депутатских кресел в законодательном органе.

Остальные партии отказываются признавать легитимность выборов 2020 года и не принимают участия в работе парламента.

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