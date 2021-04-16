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Президент Армении Армен Саркисян во время визита в грузинской столице 15 апреля 2021 года

Президент Армении рассказал, о чем говорил с грузинскими коллегами тет-а-тет

photo : Sputnik / Aram Nersesyan
Политика
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Темы:
Грузино-армянские отношения (212)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210416/251487685/Prezident-Armenii-rasskazal-o-chem-govoril-s-gruzinskimi-kollegami-tet-a-tet.html

Из-за пандемии коронавируса и соответсвующих ограничений президент Армении в Грузии не смог выполнить всю программу визита

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян перед вылетом в Ереван подвел итоги встреч с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили и другими высокопоставленными лицами страны, передает Sputnik Армения.

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В беседе с армянскими журналистами в храме Сурб Геворг в Тбилиси он отметил, что его визит даст свои положительные плоды.

Президент считает, что Армения, как маленькая страна, должна проводить активную и энергичную политику со всеми четырьмя соседями. 

"Мы должны вести активную, наполненную энергией внешнюю политику, иной альтернативы у Армении нет", - сказал президент.

По его словам, Армения должна проводить такой политический курс в отношении не только крупных держав, но и малых государств по всему миру, в особенности с дружественными странами. Кроме того, армянская дипломатия должна так или иначе работать и с враждебно настроенными к Армении государствами.

Саркисян заявил, что Грузия - дружественная Армении страна, что доказано историей. Президент подчеркнул, что с радостью приехал в Грузию после того, как Саломе Зурабишвили подтвердила свое приглашение двухгодичной давности. 

На встречах с грузинской коллегой и другими высокопоставленными лицами, Саркисян обсудил широкий спектр вопросов двусторонней повестки и ситуацию в регионе.

Тбилисская платформа

Стороны обменялись мнениями о политических и региональных событиях, включая войну в Нагорном Карабахе. 

Саркисян подчеркнул, что без окончательного и справедливого решения карабахского вопроса невозможно добиться стабильности и безопастности в регионе. Что же касается предлагаемой Тбилиси платформы для диалога между Арменией и Азербайджаном, президент отметил, что это предложение поступает не впервые.

"Это искреннее предложение, но где, кто и о чем должны переговариваться, мне пока непонятно. Перед тем, как говорить о межгосударственном сотрудничестве, или о совместных проектах, противник должен показать элементарное человеческое отношение", - сказал Саркисян.

Он отметил, что не помнит, чтобы после первой карабахской войны, такое отношение к Баку было бы с армянской стороны.

Президент напомнил, что после войны Армения и армянский народ столкнулись с различными проблемами. Погибли тысячи молодых людей, столько же получили ранения. Он отметил, что это огромный груз - душевный, нравственный, физический и не только. 

Совместные проекты

Саркисян подчеркнул, что с грузинской стороной обсудил возможность реализации совместных проектов, в частности в сфере бизнеса. Он напомнил, что в Грузии есть множество армянских предприятий, как и в Армении - компаний с грузинским капиталом.

"У Грузии таможенные преимущества с Китаем и Европой, а Армения - член ЕАЭС. Представьте, что совместные армяно-грузинские предприятия могут экспортировать свои товары в ЕС, Китай, ЕАЭС", - сказал Саркисян.

Кроме того, обе страны могут сотрудничать в сфере культуры, образования, здравоохранения по части борьбы с COVID-19, ИТ-технологий. Президент считает, что рынки обеих стран невелики, но если их объединить, они станут гораздо привлекательнее для инвесторов.

Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Вербное воскресенье в карантин во время коронавируса
© Sputnik / STRINGER
Президент Армении побывал в гостях у Патриарха Грузии

Президент Армении отметил, что вместе с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили должен был посетить и армянонаселенный регион Самцхе-Джавахети, однако помешали коронавирус и ограничения.

"Я понимаю, что посетить эту территорию в условиях коронавируса невозможно, так как по той же причине нельзя там встречаться и общаться с людьми", - сказал президент.

Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нунэ Саркисян отправился с двухдневным официальным визитом в Тбилиси по приглашению грузинской коллеги Саломе Зурабишвили. Это его третий визит в Грузию. В первый раз он отправился на празднование Дня независимости и 100-летия со дня основания Первой демократической республики Грузия 26 мая 2018 года. Во второй раз глава армянского государства принял участие в церемонии инаугурации президента Грузии Саломе Зурабишвили в декабре 2018 года.

Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Темы:
Грузино-армянские отношения (212)
Теги:
Грузия, Армения

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