Под чем подписалась "Грузинская мечта"? Детали соглашения с оппозицией

Документ состоит из пяти пунктов. Для того чтобы он вступил в силу, под ним требуется подпись оппозиции

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подписала документ, представленный представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля - Кристианом Даниэльссоном 30 марта.

"Грузинская мечта" подпишет соглашение о выходе из политического кризиса>>

Документ был впервые озвучен на встрече оппозиции и правящей партией для поиска выхода из политического кризиса. Тогда стороны отказались подписывать документ, обвинив друг друга в срыве переговоров.

Теперь председатель парламента Грузии и лидер правящей партии Арчил Талаквадзе заявил о подписании документа в одностороннем порядке, при этом подчеркнув, что условия, прописанные в документе, будут выполнены после его подписания оппозицией.

Sputnik Грузия представляет полную версию документа.

"Мы, партии, подписавшиеся под этим соглашением, учитываем общие интересы и готовы завершить существующие политические разногласия, поставив приоритетом в повестке дня демократию и верховенство закона путем политических, судебных и антикоррупционных реформ;

дать возможность стране быть сильной и справиться с вызовами пандемии; обеспечить безопасность страны и стабильность в условиях региональных вызовов;

действовать целенаправленно для осуществления европейских и евроатлантических устремлений Грузии;

признавая поддержку президента Европейского совета Шарля Мишеля, соглашаемся, что после подписания этого соглашения мы войдем в парламент и полноценно будем принимать участие в парламентской деятельности.

Власть готова выполнить часть пунктов, несмотря на провал переговоров,

до будущих парламентских выборов будем выполнять свои обязанности со взаимным уважением и признанием, что Грузии необходимы единство и стабильность.

Соответственно, берем на себя обязательство как можно скорее реализовать все ниже указанные пункты:

1. Реагировать на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие

А. Исходя из интересов политической стабильности и для исполнения этого соглашения, подписавшиеся берут на себя обязательство отреагировать на два вопроса, воспринимаемые как политизированное правосудие. В частности, через неделю представленная в парламенте партия должна инициировать закон об амнистии, которая коснется всех нарушений и арестов, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.

Б. Кроме того, парламент должен отреагировать на воспринимаемые как политизированное правосудие вопросы законодательным путем и в случае необходимости внести соответствующие изменения в регламент, которыми бы для снятия депутатского иммунитета требовалось больше голосов, чем простое большинство.

2. Амбициозная избирательная реформа

А. Будущие парламентские выборы будут полностью пропорциональными. Барьер на последующих двух выборах будет от естественного до 2%.

Б. Группа из не менее четырех человек может создавать фракцию, в которую могут входить депутаты из других партий.

В. Партии поддержат представленный 2 марта законопроект со следующими изменениями и дополнениями:

– местные выборы: пропорция пропорциональных и мажоритарных мандатов в пяти больших городах 1/4 и 2/1 во всех остальных городах. Барьер в Тбилиси – 2,5%, во всех других городах – 3%.

– Центральная избирательная комиссия – 8 профессиональных и 9 партийных членов. Профессиональные члены будут избираться 2/3 голосов состава парламента. Заместителем председателя ЦИК должен быть представитель оппозиционной партии.

– Окружная избирательная комиссия укомплектовывается по той же пропорции, и для избрания профессиональных членов будет необходимо согласие 2/3 членов ЦИК.

– Участковая избирательная комиссия комплектуется по той же пропорции. После того, как произойдет рассмотрение в парламенте, профессиональные члены назначаются простым большинством плюс 1 голос в окружной комиссии. Протоколы участковой комиссии будут подписывать пять профессиональных членов и один представитель партии.

– Председатель ЦИК избирается 2/3 голосов состава парламента.

– Должен быть определен четкий критерий для пересчета голосов. В силе остается автоматический пересчет 10% бюллетеней в масштабе всей страны.

– В рамках полномочий ЦИК будет создана целевая группа, в которую войдут представители офиса Народного защитника и приглашенные представители надежных, непредвзятых организаций – наблюдателей на выборах, для рассмотрения споров и представления временных рекомендаций ЦИК. Возможно предоставить этой группе такие дополнительные функции, как подключение к подсчету голосов.

– Должны быть пересмотрены инициированные в январе 2021 года законопроекты (о регистрации и финансировании партий) в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

3. Верховенство закона/судебная реформа

В рамках этого парламентского срока в знак первого шага на пути инклюзивных и широкомасштабных реформ, разработанных с участием всех партий, парламент должен утвердить амбициозную судебную реформу с учетом следующих пунктов:

А. Для повышения независимости, подотчетности и качества судебной системы в соответствии с принятыми двумя пакетами реформы правосудия власти Грузии должны:

– При назначении судей первой и апелляционной инстанции должна быть большая прозрачность и основной акцент должен делаться на заслугах кандидатов, их добросовестности и компетенции, путем письменного обоснования.

– Представить парламенту законопроект о назначении судей Верховного суда с учетом заключения Венецианской комиссии от 24 июня 2019 года, особенно в поэтапном подходе к назначению, открытому голосованию в Высшем совете юстиции и необходимости обоснования при представлении судей парламенту.

– Воздержаться от назначения судей Верховного суда по существующим правилам.

– Принять исполнительное законодательство по решению Конституционного суда от 2019 года путем установления правил публикаций решения суда. В то же время все назначения в Верховный суд должны быть приостановлены и заново должен начаться прием заявок после того, как вступит в силу новый закон.

– Провести основательную реформу Высшего совета юстиции, чтобы увеличить прозрачность, добросовестность и подотчетность. В том числе определить вопросы назначения, оценки, повышения, перевода и дисциплинарных решений, которые были отправлены Венецианской комиссии на рассмотрение и рекомендации по которым должны быть полностью учтены.

– После осуществления конституционных изменений для назначения будущего генерального прокурора, включая публичные дебаты, стороны берут на себя обязательство принять общую позицию, что при назначении будущего генерального прокурора будет необходимо квалифицированное большинство (2/3 от списочного состава – ред.), что обеспечит полный масштаб и поддержку всех партий. Процесс назначения должен соответствовать лучшим международным практикам для обеспечения прозрачного, непредвзятого, основанного на заслугах назначения.

Б. Партии берут на себя обязательство продолжить судебную реформу посредством инклюзивного процесса, включая оценку эффективности третьей и четвертой волны. В процессе осуществления этих реформ будут использованы советы международных экспертов и помощь, особенно в связи с добросовестностью назначаемых судей.

4. Распределение власти в парламенте

А. Члены парламента от оппозиционных партий будут руководить пятью комитетами, при этом два должны быть выбраны из следующего списка:

– Комитет по процедурным вопросам и правилам

– Юридический комитет

– Комитет по правам человека и гражданской интеграции

– Бюджетный и финансовый комитет

– Комитет по внешним связям.

Б. Члены парламента от оппозиционных партий будут занимать одну должность главы парламентской делегации, которая представляет Грузию на следующих форумах: ПА Евронеста, Комитет ассоциации Грузии и ЕС, ПА Совета Европы и ПА ОБСЕ.

В. В будущем позиции должны распределяться по такой инклюзивной формуле, как метод D'Hondt (который используется для сведения непропорциональности до минимума).

Г. Партии должны позаботиться о создании формата "Диалога Жана Моне" с Европарламентом.

5. Будущие выборы

А. Партии принимают во внимание оценку БДИПЧ /ОБСЕ, согласно которой "парламентские выборы 31 октября прошли в конкурентной среде с соблюдением основных свобод. Несмотря на это, широко распространенные обвинения о давлении на избирателей и туманность границ между властью и правящей партией снижали доверие избирателей к определенным аспектам выборов… Системный отказ рассмотрения по формальным основаниям большей части жалоб снизил эффективность судебного реагирования.

Б. Партии признают, что они по-разному оценивают выборы 2020 года и соглашаются на парламентские мандаты и участие в будущих выборах, которые пройдут после избирательной реформы, указанной в документе, исходя из интересов политической стабильности и осуществления этого соглашения.

В. Власти Грузии потребуют прибытия международной миссии наблюдателей на местные выборы 2021 года".

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале