Депутация "Гирчи" вошла в парламент, но пока только в фойе

Три депутата от оппозиционной партии не собираются пока принимать участия в работе парламента, отказываются от депутатских зарплат, но не прочь пользоваться депутатским иммунитетом и правом на ношение оружия

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Трое депутатов от оппозиционной партии "Новый политический центр – Гирчи", которые заявили о своей готовности войти в парламент на определенных условиях, будут дожидаться других депутатов от оппозиции в фойе законодательного органа, заявил председатель партии Яго Хвичия журналистам.

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По его словам, в партии глубоко убеждены, что соглашение между правящей партией и оппозицией будет подписано, и все избранные народом депутаты войдут в парламент.

"Мы ждем наших коллег из оппозиции, которые, скорее всего, (я глубоко убежден, что это произойдет) подпишут договор с "Грузинской мечтой " в фойе парламента, чтобы затем войти в зал (заседаний) вместе. До этого мы не зайдем", – сказал Хвичия.

Он также сообщил, что депутация "Гирчи" отказывается не только от зарплаты, но и любого финансирования из бюджета. При этом они не собираются принимать участие и в заседаниях парламента, но при этом не прочь пользоваться депутатской неприкосновенностью и правом на ношение оружия.

"Мы отказываемся от любого финансирования из бюджета, в том числе от зарплаты. Мы отказываемся от участия в заседаниях комитетов и парламента, но мы использует депутатский иммунитет и право на ношение оружия, которого у нас еще нет", – сказал Хвичия.

Ранее "Гирчи" предъявила правящей команде "Грузинская мечта" семь требований, заявив о готовности войти в парламент в случае выполнения хотя бы одного из них. Среди пунктов – проведение всех последующих парламентских выборов по пропорциональной системе и с естественным барьером. "Гирчи" также требует полной легализации марихуаны и установления в стране мультивалютного режима.

На прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборах "Гирчи" набрала 2,89% голосов и получила четыре места в законодательном органе. В декабре в партии произошел раскол, ее покинул Зураб Джапаридзе. У политика, основавшего новую партию "Гирчи – Больше свободы", также имеется мандат, однако, в отличие от бывших единомышленников, он отказался от него и находится вместе с остальной оппозиции в режиме бойкота.

В случае, если партия "Новый политический центр – Гирчи" войдет в парламент, количество депутатов в законодательном органе увеличится на три и достигнет 99. Однако это не составит конституционное большинство, не по позволит парламенту вносить поправки в Конституцию.

На сегодняшний день оппозиционное крыло в парламенте представляют партия "Граждане" и партия "Европейские социалисты", состоящая из бывших представителей партии "Альянс патриотов".

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