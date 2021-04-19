Президент Грузии назвала условие помилования Георгия Руруа

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилует совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа в случае, если власти и оппозиция подпишут соглашение по выходу из политического кризиса.

Дубль два: "Грузинская мечта" подпишет новый вариант соглашения с оппозицией>>

Освобождение Руруа из заключения является одним из главных требований оппозиции, которая бойкотирует работу парламента.

"Я готова принять для себя действительно скандальное решение... Георгий Руруа будет помилован, если посредники объявят о достижении договоренности между сторонами", – заявила Саломе Зурабишвили на специальном брифинге в президентском дворце.

Она отметила, что пойдет на этот шаг только для разрешения политического кризиса в стране.

"Этот шаг должен стать последним аккордом, который откроет путь к тому, что без всякого другого требования страна и парламент приступят к нормальному политическому режиму, и к преодолению вызовов. Это значит, что мое решение осуществится только тогда, когда партии подпишут окончательный документ и войдут в парламент, а представители ЕС и США объявят, что соглашение достигнуто. Спустя неделю после этого заявления, я подпишу акт помилования", – заявила Зурабишвили.

Руруа отбывает наказание в Глданской тюрьме №8. Тбилисский городской суд в июле 2020 года признал его виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и приговорил к четырем годам заключения.

Накануне в Тбилиси был обнародован новый вариант соглашения, предложенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем для урегулирования политического кризиса в Грузии. В нем, в частности, появилось условие проведения досрочных выборов в парламент Грузии в 2022 году - если правящая партия наберет менее 43% голосов избирателей на выборах в органы местного самоуправления в этом году.

Документ также включает пункт "о случаях, воспринятых как политизированное правосудие", согласно которому подписавшие стороны должны обязаться рассмотреть два таких дела в течение одной недели после подписания соглашения – это дела председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелия и одного из совладельцев оппозиционной телекомпании "Мтавари" Георгия Руруа. Предлагается, что вопрос должен быть решен через объявление амнистии и / или других шагов с аналогичным результатом. Также предлагается, что партия, представленная в парламенте, должна инициировать закон об амнистии, который будет касаться всех нарушений и арестов, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале