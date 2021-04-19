"Борьба еще не окончена" – грузинская оппозиция рассказала о планах

Грузинская оппозиция не намерена сдаваться до тех пор, пока в стране не будут назначены досрочные выборы в парламент

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузинская оппозиция готовится к крупной акции протеста, анонсированной 15 мая на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

Президент Грузии назвала условие помилования Георгия Руруа>>

Лидеры оппозиции и их сторонники в понедельник собрались в столичном парке Рике, чтобы публично обсудить планы на будущее.

"Впереди еще серьезные испытания, потому что борьба еще не окончена. Борьба продолжается и закончится только тогда, когда мы дойдем до досрочных выборов, когда политические заключенные безоговорочно покинут тюрьмы и когда будут проведены все реформы, касающиеся как судебной системы, так и избирательной администрации... У наших людей в этой стране должна быть надежда на завтрашний день. Вот почему мы должны собраться на проспекте Руставели 15 мая", – заявил один из лидеров "Единого национального движения" Заал Удумашвили.

По словам еще одного лидера "Единого национального движения" Хатии Деканоидзе, сегодня грузинская оппозиция объединилась вокруг одной цели.

"Несмотря на разногласия, у нас один взгляд на нашу родину, что она должна быть свободной... Особо хочу поприветствовать с этой трибуны одного человека, нашего соратника и друга, который обязательно наблюдает за этой акцией. Это Ника Мелия, который находится в тюрьме. Это личный узник Бидзины Иванишвили (миллиардер, основатель правящей партии – ред.)," – заявила Деканоидзе.

Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили призвал жителей страны выразить свой протест 15 мая.

"Это народное протестное движение, которое ждет нас впереди, фактически напишет историю Грузии", – сказал Нателашвили.

Оппозиционные лидеры отметили, что продолжат встречаться со своими сторонниками в регионах Грузии специально к майской акции.

Между тем, часть оппозиционных партий высказалась о готовности подписать обновленный вариант соглашения с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Накануне в Тбилиси был обнародован новый вариант соглашения, предложенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем для урегулирования политического кризиса в Грузии. В нем, в частности, появилось условие проведения досрочных выборов в парламент Грузии в 2022 году, если правящая партия наберет менее 43% голосов избирателей на выборах в органы местного самоуправления в этом году.

Документ также включает пункт "о случаях, воспринятых как политизированное правосудие", согласно которому подписавшие стороны должны обязаться рассмотреть два таких дела в течение одной недели после подписания соглашения – это дела председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелия и одного из совладельцев оппозиционной телекомпании "Мтавари" Георгия Руруа. Предлагается, что вопрос должен быть решен через объявление амнистии и/или других шагов с аналогичным результатом. Также предлагается, что партия, представленная в парламенте, должна инициировать закон об амнистии, который будет касаться всех нарушений и арестов, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.

"Грузинская мечта" уже заявила о своей готовности поставить подпись под этим документом в случае, если международные партнеры еще раз еще раз четко зафиксируют, что парламентские выборы 2020 года были проведены с соблюдением принципов справедливости и демократии, как это отражено в заключении ОБСЕ/БДИПЧ.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале