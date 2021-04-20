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Ираклий Гарибашвили

"Это победа Грузии" – Гарибашвили о подписании соглашения между властями и оппозицией

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (385)
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Важный шаг в укреплении демократии в нашей стране – так премьер-министр Грузии оценил подписанное между "Грузинской мечтой" и оппозицией соглашение по выходу из политического кризиса

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Документ "Будущий путь Грузии", подписанный властями и лидерами части оппозиционных партий страны, – важнейший шаг к укреплению демократии, считает премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Представители грузинской оппозиции и власти подписали соглашение по выходу из кризиса>>

В понедельник поздно вечером в резиденции президента Грузии во Дворце Орбелиани "Грузинская мечта" и оппозиция подписали компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Сегодня мы сделали важнейший шаг к укреплению демократии. Это победа Грузии!.. Самое главное, спасибо грузинскому народу за то, что он так терпеливо ждал завершения политических переговоров. Теперь все мы должны приложить усилия для решения основных проблем, стоящих перед страной", – написал Гарибашвили на своей странице в соцсети Facebook.
Шарль Мишель, лидеры оппозиции и правящей партии. Переговоры властей и оппозиции Грузии при посредничестве ЕС
photo : courtesy of EU Delegation Georgia
Конец кризису? Как оценили подписание соглашения власти и оппозиция Грузии

Премьер поблагодарил посредников – Шарля Мишеля, послов ЕС и США, а также спецпредставителя президента Евросовета Даниэльссона за проделанную работу в достижении этого соглашения.

Поблагодарил международных посредников и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, который подписанное соглашение оценил как "завершение этапа политического кризиса".

"С подписания этого документа процесс начался, и я надеюсь, что каждый политик, по крайней мере на этот раз, правильно расставит свои приоритеты с учетом интересов страны и народа. Нам помогли направить политическую жизнь, которая висела в воздухе, в нужное русло. Правильное управление политической жизнью страны теперь является обязанностью каждого из нас", – написал Каладзе на своей странице в соцсети Facebook.

Документ "Будущий путь Грузии" от имени своих партий подписали Алеко Элисашвили ("Граждане"), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия), Зураб Джапаридзе ("Гирчи"), Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе ("Лело"), Георгий Вашадзе ("Стратегия Агмашенебели"), Вахо Мегрелишвили (партия "Гирчи"), а также в индивидуальном порядке бывший лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе и член "Единого национального движения" Саломе Самадашвили.

От правящей партии соглашение подписал председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета, также как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными".

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (385)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Политика, Грузия

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