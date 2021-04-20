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Соглашение о разрешении политического кризиса. Переговоры властей и оппозиции Грузии при посредничестве ЕС

Команда Гахария подписала соглашение Шарля Мишеля

photo : courtesy of EU Delegation Georgia
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (386)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210420/251517066/Komanda-Gakhariya-podpisala-soglashenie-Sharlya-Mishelya.html

Партии экс-премьера Грузии на политической карте пока нет, но его команда уже заявила о себе, подписав документ "Будущий путь Грузии"

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Депутаты парламента Грузии, ставшие членами команды бывшего премьер-министра Георгия Гахария, подписали тест соглашения по выходу из политического кризиса.

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Документ "Будущий путь Грузии", предложенный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в качестве компромиссного соглашения между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией, был подписан в понедельник поздно вечером в резиденции президента Грузии во Дворце Орбелиани.

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что документ остается открытым и пригласил всех желающих подписать его.

Как отметил депутат Бека Лилуашвили, безответственные действия политиков поставили страну в политический тупик, из которого практически невозможно вывести страну невредимой, если не предпринять конкретных действий.

Карл Харцель. Переговоры властей и оппозиции Грузии при посредничестве ЕС
photo : courtesy of EU Delegation Georgia
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"Сегодня радикализм никому не нужен, следовательно, это соглашение – возможность для нормализации и деэскалации. Мы, как подписавшая сторона, считаем, что сейчас нужно действовать, стороны должны показать ответственность за последовательное выполнение всех пунктов соглашения", – сказал Лилуашвили журналистам.

Документ "Будущий путь Грузии" от имени своих партий уже подписали Алеко Элисашвили ("Граждане"), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия), Зураб Джапаридзе ("Гирчи – Больше Свободы"), Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе ("Лело"), Георгий Вашадзе ("Стратегия Агмашенебели"), Вахо Мегрелишвили (партия "Гирчи"), а также в индивидуальном порядке бывший лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе и член "Единого национального движения" Саломе Самадашвили. От правящей партии документ подписал спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета, также как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились существенные коррективы – появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными".

Шесть депутатов парламентского большинства вышли из правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и перешли в команду экс-премьера Георгия Гахария 14 апреля. Они продолжают деятельность в парламенте в качестве независимых депутатов.

Сам Гахария о создании свой партии пока не заявлял.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (386)
Теги:
Георгий Гахария, Политика, Грузия

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