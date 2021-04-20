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Шарль Мишель и Ираклий Гарибашвили в Тбилиси

Политического кризиса в Грузии больше нет – премьер объявил, что счастлив

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210420/251521837/Politicheskogo-krizisa-v-Gruzii-bolshe-net--premer-zayavil-chto-schastliv.html

Власти в кратчайшие сроки выполнят все условия соглашения с оппозицией о выходе из политического кризиса

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о завершении "искусственно созданного политического кризиса" в Грузии – так он прокомментировал подписание компромиссного соглашения между правящей партией и частью оппозиции.  

"Я счастлив и горжусь тем, что результат налицо – договоренность достигнута. И можно сказать, что искусственно созданный кризис в Грузии закончился", – заявил Гарибашвили после встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который лично предложил сторонам текст документа, накануне вечером наблюдал за подписанием дистанционно и после этого прилетел в Тбилиси.

Премьер-министр поблагодарил Мишеля за усилия для разрешении кризиса.

"Что касается имплементации соглашения, могу заверить вас от имени нашей команды, что, конечно же, с нашей стороны не будет никаких задержек, мы привержены выполнению всех условий, которые мы подписали, в кратчайшие сроки", – заявил премьер.

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"Еще раз хочу сказать, что сегодня для нашей страны время, когда пора объединяться, а не делиться. Наша страна, наш народ сталкивается со многими проблемами, многими вызовами, и эти вызовы должны быть урегулированы при помощи совместной работы в парламенте, чтобы страна как можно скорее вернулась к нормальному развитию, нормальному рабочему ритму и режиму", – добавил Гарибашвили.

Новая версия документа, подготовленная при медиации главы Евросовета Шарля Мишеля, также, как его предыдущий вариант, состоит из пяти пунктов. Однако в двух из них появились условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными".

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Теги:
Ираклий Гарибашвили, Оппозиция, Грузия

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