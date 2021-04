Бунтари из партии Саакашвили: чего добивается Нацдвижение и что из этого может выйти

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Бывшая правящая партия Грузии "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили, продолжает находиться в режиме бойкота и отказывается от работы в парламенте страны.

Представители грузинской оппозиции и власти подписали соглашение по выходу из кризиса>>

photo : courtesy of EU Delegation Georgia

photo : courtesy of EU Delegation Georgia

Нацдвижение является самой крупной оппозиционной партией в Грузии - на выборах в парламент в прошлом году блок "Единое национальное движение – сила в единстве" занял второе место после правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Заодно с "националами" в режиме бойкота остаются члены "Европейской Грузии", которая в свое время была сформирована бывшими соратниками Саакашвили, а также Лейбористкая партия Грузии. Эти политические силы отказались подписывать компромиссное соглашение о выходе из политического кризиса, составленное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В документе прописаны условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными" - генсека Нацдвижения Ники Мелиа, а также совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

Что касается досрочных выборов, которое на протяжении полугода является главным требованием оппозиции, то они будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

Таким образом, в парламенте Грузии набирается 114 депутатов из 150. Этого достаточно, чтобы внести планируемые избирательные поправки в Конституцию (необходимо 113 голосов депутатов).

На фоне этой шумихи видеообращение в сети распространил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который призвал Нацдвижение подписать документ только после того, как Ника Мелия и Георгий Руруа будут освобождены.

При этом Саакашвили заявил о намерении приехать в Грузию к выборам местного самоуправления. На родине он заочно приговорен к двум тюремным срокам в общей сложности на 6 лет, а в суде рассматриваются еще несколько дел против него.

"Я физически буду рядом с вами. Каков бы ни был риск для моей жизни и свободы, я обязательно буду непосредственным участником этого процесса", - отметил Саакашвили.

Призыв экс-президента фактически повторяют в партии "Единое национальное движение" и заявляют, что безоговорочным условием для подписания соглашения остается освобождение Мелия. По словам члена политсовета партии Заала Удумашвили, они категорически против как выплаты залога, так и амнистии.

"Освобождение Ники Мелия для нас является самым важным вопросом. Если бы мы были на все согласны и Ника Мелия был бы на свободе, то естественно, вели бы себя иначе. Но мы категорически против выплаты залога и в этом случае, по вопросу амнистии мы также категорически против, чтобы амнистия коснулась всех тех чиновников, которые превысили полномочия 20 июня. Мы считаем, что это несправедливый пункт, который заложен в соглашении", - заявил Удумашвили.

"Европейская Грузия" остается последовательной и принципиальной в своих требованиях, заявил региональный секретарь партии Лаша Дамения.