Бунтари из партии Саакашвили: чего добивается Нацдвижение и что из этого может выйти

Есть ли у бывший правящей партии и их единомышленников ресурс продолжать бойкот работы парламента? Все "за" и "против" - в материале Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Бывшая правящая партия Грузии "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили, продолжает находиться в режиме бойкота и отказывается от работы в парламенте страны.

Представители грузинской оппозиции и власти подписали соглашение по выходу из кризиса>>

Нацдвижение является самой крупной оппозиционной партией в Грузии - на выборах в парламент в прошлом году блок "Единое национальное движение – сила в единстве" занял второе место после правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Заодно с "националами" в режиме бойкота остаются члены "Европейской Грузии", которая в свое время была сформирована бывшими соратниками Саакашвили, а также Лейбористкая партия Грузии. Эти политические силы отказались подписывать компромиссное соглашение о выходе из политического кризиса, составленное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В документе прописаны условия проведения досрочных выборов, а также освобождения людей, именуемых "политзаключенными" - генсека Нацдвижения Ники Мелиа, а также совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

Что касается досрочных выборов, которое на протяжении полугода является главным требованием оппозиции, то они будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

К этому времени подписывать соглашение и приступить к работе в парламенте отказываются 33 членов Нацдвижения (по итогам выборов у этого блока было 36 мандатов), двое представителей "Европейской Грузии" (пять мандатов) и один лейборист (один мандат). Часть "европейцев" и "националов" подписали соглашение в индивидуальном порядке и вошли в парламент в качестве независимых депутатов.

Таким образом, в парламенте Грузии набирается 114 депутатов из 150. Этого достаточно, чтобы внести планируемые избирательные поправки в Конституцию (необходимо 113 голосов депутатов).

Чем недовольны в оппозиции

На фоне этой шумихи видеообращение в сети распространил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который призвал Нацдвижение подписать документ только после того, как Ника Мелия и Георгий Руруа будут освобождены.

"Здесь главным является второй пункт. Вместе с выборами в органы местного самоуправления осенью практически назначен референдум об отстранении от власти "Грузинской мечты"… Мы должны в нем победить параллельно с выборами в органы местного самоуправления. Для этого мы должны использовать все инструменты. Мы должны войти в тот парламент, который считаем незаконным", - заявил Саакашвили.

При этом Саакашвили заявил о намерении приехать в Грузию к выборам местного самоуправления. На родине он заочно приговорен к двум тюремным срокам в общей сложности на 6 лет, а в суде рассматриваются еще несколько дел против него.

"Я физически буду рядом с вами. Каков бы ни был риск для моей жизни и свободы, я обязательно буду непосредственным участником этого процесса", - отметил Саакашвили.

Призыв экс-президента фактически повторяют в партии "Единое национальное движение" и заявляют, что безоговорочным условием для подписания соглашения остается освобождение Мелия. По словам члена политсовета партии Заала Удумашвили, они категорически против как выплаты залога, так и амнистии.

"Освобождение Ники Мелия для нас является самым важным вопросом. Если бы мы были на все согласны и Ника Мелия был бы на свободе, то естественно, вели бы себя иначе. Но мы категорически против выплаты залога и в этом случае, по вопросу амнистии мы также категорически против, чтобы амнистия коснулась всех тех чиновников, которые превысили полномочия 20 июня. Мы считаем, что это несправедливый пункт, который заложен в соглашении", - заявил Удумашвили.

"Европейская Грузия" остается последовательной и принципиальной в своих требованиях, заявил региональный секретарь партии Лаша Дамения.

"Это досрочные парламентские выборы и освобождение политзаключенных. Мы принципиально не согласны с назначением парламентских выборов исходя из результатов выборов в органы местного самоуправления. Поскольку эти выборы фундаментально отличаются друг от друга, между ними качественная разница", - отметил Дамения.

По его словам, партия продолжает встречи с населением и к подготовке к анонсированной на 15 мая акции протеста.

Свою позиция по поводу соглашения высказал и лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвитили.

"Я выражаю свою сердечную боль из-за моих коллег, которые вчера завершили политику в результате этого подписания", - заявил Нателашвили.

Без уступок

В правящей партии надеются, что в итоге все оппозиционные партии подпишут документ.

"Надеюсь, что в конечном итоге все политические партии и депутаты подпишут соглашение, войдут в парламент и мы будем работать, чтобы максимально точно выполнить все положения соглашения. Оппозиции не приходится идти ни на какие уступки. Единственное, им приходится взять на себя ответственность, отказаться от деструкции, но для части оппозиции и сегодня тяжело отказаться от деструкции... Визит Шарля Мишеля поможет преодолеть все еще оставшийся анахронизм политических партий", - отметил Ираклий Кадагишвили.

Еще раз подтвердилось, что "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" - это силы, которые прямо срывали соглашение, заявил депутат от большинства Шалва Папуашвили.

"Они также подтвердили, что их единственный путь – радикализация. Уверен, что они не подпишут соглашение. У них есть два варианта – либо они должны признать свое поражение, что их радикальная повестка дня в этой стране не победила, все пути закрыты для срыва соглашения. Либо они должны признать поражение, подписать документ и войти в парламент. Или же они становятся маргинальными партиями, с которыми никто не будет разговаривать ни внутри страны, ни за ее пределами", - заявил Папуашвили.

Что дальше

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что если "Единое национальное движение" войдет в парламент, вероятность проведения внеочередных выборов выше, чем в том случае, если они останутся на улице.

"Думаю, что после визита Шарля Мишеля "Национальное движение" тоже подпишет документ. Есть большая вероятность этого, так же как и вероятность того, что Шарль Мишель встретится с "Национальным движением" отдельно. Думаю, что в этом случае представители ЕНД кривляются", - заявил Дзабирадзе.

Если же Нацдвижение не войдет в парламент, то они останутся на улице, отметил эксперт

"Однако у нас есть исторический опыт, что бойкот в этой стране не оправдывает. Бойкот никогда не был успешным, и я не думаю, что и в этом случае они смогут достичь какого-то успеха. Партии вошли в парламент. Парламент больше не является однопартийным, а является многопартийный. Если используем арифметику, то у них есть поддержка больше половины населения. Так что, оставшаяся на улице оппозиция окажется в очень плохом положении внутри страны. И Запад тоже не будет к ним благосклонен как персонально, так и с партийной точки зрения", - отметил Дзабирадзе.

Между тем, президент Евросоевета Шарль Мишель уже приехал в Грузии. Здесь он проведет встречи с первыми лицами страны, а также с представителями оппозиционных партий.

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