Когда грузинская оппозиция приступит к работе в парламенте

В первую очередь оппозиционные депутаты намерены рассмотреть и принять закон об амнистии т. н. политзаключенных

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Представители оппозиции, подписавшие компромиссное соглашение с властями, войдут в парламент Грузии 27 апреля, чтобы зарегистрировать закон об амнистии, заявила независимый депутат, бывший член партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили.

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Вопрос освобождения так называемых "политзаключенных" стал одним из пунктов соглашения, составленного президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозиция 19 апреля подписали этот документ для выхода из политического кризиса в стране.

Оппозиция относит к политзаключенным находящихся в заключении председателя "Единого национального движения" Нику Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари" Георгия Руруа.

"Я могу сказать, что первый день выполнения соглашения – это вторник, когда оппозиция войдет в парламент, чтобы зарегистрировать закон об амнистии. В этот же день будет осуществлен акт о помиловании Георгия Руруа президентом Грузии. После этого, мы как можно скорее примем закон об амнистии", – заявила Самадашвили журналистам.

Соответственно, если до того времени освободить Мелия не удастся другим путем, то тогда он будет освобожден согласно закону об амнистии, отметила Самадашвили.

Согласно документу Шарля Мишеля, в течение одной недели после подписания соглашения, представленная в парламенте партия должна инициировать закон об амнистии, который коснется всех нарушений и задержаний, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.

"Мы приступаем к рассмотрению закона об амнистии. Амнистия коснется тех статей, по которым к уголовной ответственности привлечены лица, совершившие преступления 20 июня", – заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

Между тем, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" отказывается подписать компромиссный документ и остается в режиме бойкота до тех пор, пока Мелия и Руруа не будут освобождены.

Уже известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили помилует Руруа 27 апреля. Руруа был арестован 18 ноября 2019 года. Суд признал его виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия, и приговорил к четырем годам лишения свободы.

Что касается Мелия, то он был арестован 23 февраля этого года после того, как отказался повторно выплачивать залог. По запросу прокуратуры с него была снята депутатская неприкосновенность. На сегодняшний день Мелия остается депутатом парламента Грузии.