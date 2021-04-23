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Президенты Армении и Грузии Армен Саркисян и Саломе Зурабишвили во время почетной церемонии встречи перед дворцом Орбелиани (15 апреля 2021). Тбилиси

Президент Армении направил письмо Саломе Зурабишвили

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Политика
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Темы:
Грузино-армянские отношения (214)
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Sputnik Грузия
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Президент Армении уверен, что у Еревана и Тбилиси есть общие интересы и перспективы сотрудничества во многих сферах

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян направил благодарственное письмо грузинской коллеге Саломе Зурабишвили, передает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу армянского лидера.

Саркисян поблагодарил Зурабишвили за теплый прием, а также проведение конструктивных переговоров в ходе состоявшегося визита в Тбилиси.

"Наша встреча в атмосфере абсолютного взаимного доверия и уважения обозначила новые векторы развития и укрепления сотрудничества между Арменией и Грузией. Однозначно согласен с тем, что мы несем ответственность за формирование отношений между будущими поколениями армянского и грузинского народов", – отметил Саркисян.

По его словам, у Армении и Грузии есть общие интересы и перспективы взаимодействия в таких сферах, как технологии, образование, наука, инфраструктуры, искусственный интеллект, энергетика и транспорт.

Саркисян уверен, что достигнутые в ходе визита договоренности еще больше укрепят сотрудничество между странами на благо двух братских народов.

Президент Армении Армен Саркисян посетил Грузию с официальным визитом 15-16 апреля. В рамках визита состоялась его встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Темы:
Грузино-армянские отношения (214)
Теги:
Армения, Грузия

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