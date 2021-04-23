Ника Мелия может выйти на свободу без амнистии

Лидер самой крупной оппозиционной партии Ника Мелия, который находится в заключении, может выйти на свободу без амнистии

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Европейские парламентарии готовы поручится за лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Нику Мелия, заявил один из лидеров партии "Лело" Мамука Хазарадзе.

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Вопрос освобождения "политзаключенных" стал одним из главных пунктов компромиссного соглашения между властями и оппозицией, которая около полугода бойкотировала работу парламента. Политзаключенными оппозиция называет председателя ЕНД Нику Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари" Нику Руруа.

"Данная инициатива "Лело" интенсивно обсуждается в Брюсселе. Рассмотренное на рабочих встречах данное предложение было положительно оценено со стороны европарламентариев. Соответственно, европейские парламентарии готовы подключиться к данной инициативе и стать поручителями Ники Мелия. "Лело" также готово подключиться к поручительству европарламентариев", – заявил Хазарадзе.

К инициативе "Лело" присоединяется бывший член ЕНД и соратник Мелия Саломе Самадашвили.

"Надеюсь, что у правительства Грузии хватит силы воли согласиться на данное предложение. Присоединяюсь к инициативе "Лело" и я тоже обращаюсь с просьбой о поручительстве к членам группы Европарламента. Безусловно, я тоже лично готова поручиться за него", – пишет Самадашвили на своей странице в соцсети.

Сторонником данной идеи также является депутат от партии "Европейская Грузия" Шалва Шавгулидзе.

"Если Ника Мелия будет освобожден без амнистии, и тем более под поручительством европарламентариев, это, безусловно, будет еще лучший вариант. Я очень хочу, чтобы данный вопрос решился положительно", – отметил Шавгулидзе.

В документе, который правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиция подписали 19 апреля, отмечено, что в течение одной недели после подписания соглашения представленная в парламенте партия должна инициировать закон об амнистии, который коснется всех лиц, обвиняемых по протестам 20-21 июня 2019 года. По этому делу проходит Ника Мелия.

Ранее председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что законопроект об амнистии так называемых "политзаключенных" будет инициирован на будущей неделе и принят в кратчайшие сроки.

Мелия был арестован 23 февраля этого года после того, как отказался повторно выплачивать залог. Ему предъявлено обвинение в организации и участии в массовом насилии, и попытке штурма парламента. По запросу прокуратуры с него была снята депутатская неприкосновенность. На сегодняшний день Мелия остается депутатом парламента Грузии.

Несмотря на гарантии освобождения, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" отказывается подписывать документ и входить в парламент до тех пор, пока не увидит своего лидера на свободе.

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