В Тбилиси родственники заключенных требуют всеобщей амнистии

В парламенте Грузии разрабатывается законопроект об амнистии, который предусматривается соглашением между правящей партией и оппозицией

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Акцию с требованием объявления всеобщей амнистии устроили родственники осужденных у парламента в Тбилиси, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.

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Родители и члены семей заключенных уже не в первый раз проводят акции с таким требованием. Демонстранты пришли к воротам парламента с плакатами "Мы требуем всеобщей амнистии", "Свободу невиновным!", "Свобода хронически больным заключенным".

"Сегодня мы внесли в парламент петицию объявить всеобщую амнистия… Сегодня сюда пришли семьи и родители заключенных и требуют этого. Не надо забывать, что депутаты – это избранники народна, которые должны прислушиваться к его мнению", - заявил один из организаторов акции адвокат Александ Кобаидзе.

Протестующие считают, что закон об амнистии, который сейчас готовится в парламенте, должен коснуться всех заключенных, за исключением осужденных за особо тяжкие преступления. При этом они настаивают не на незамедлительном освобождении, а на сокращении сроков на ¼.

Многие люди опасаются за здоровье своих пожилых или больных родственников в заключении. По их мнению, в условиях пандемии осужденные не могут рассчитывать на квалифицированную медицинскую помощь, поскольку ресурсы тюремных медчастей ограничены.

На следующей неделе в парламенте будет инициирован законопроект об амнистии всех, кто причастен к событиям 20-21 июня 2019 года, в том числе тех, которых оппозиция называет "политзаключенными", и полицейских, превысивших при разгоне акции свои полномочия. Это одно из условий компромиссного соглашения между властями и оппозицией, подписанного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.

Участники акции считают, что амнистия должна коснуться всех заключенных.

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", на 1 марта 2021 года в Грузии насчитывается 9 125 заключенных. Это 0,25% всего населения страны. Из общего числа заключенных 1 890 человек ждут приговора, а 7 235 – отбывают срок.

Последний раз масштабная амнистия была объявлена в Грузии в январе этого года. Закон об амнистии, принятый парламентом Грузии 11 января 2021 года, предусматривал полное освобождение от наказания более трех тысяч осужденных; сокращение вдвое срока для более пяти тысяч человек и сокращение срока наказания на четверть для полутора тысяч.

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