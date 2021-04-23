Экс-депутат предлагает присвоить погибшим 9 апреля звание национальных героев Грузии

Во время силового разгона манифестации борцов за независимость Грузии в Тбилиси от рук военных погиб 21 человек, большинство из которых были женщины

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Бывший член парламента Грузии Хатуна Хоперия предлагает присвоить погибшим 9 апреля звание национальных героев.

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На рассвете 9 апреля 1989 года многотысячная акция на проспекте Руставели была разогнана спецназом министерства обороны СССР с применением слезоточивого газа, саперных лопаток и тяжелой техники. Погиб 21 человек, большинство из них были женщинами. Для расследования событий, произошедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов.

«Я все время слышала о погибших 9 апреля, что это национальные герои, наши девочки-герои, наши погибшие мальчики-герои. Тогда мне просто стало интересно, какой у них статус официально. Оказалось, что у них нет никакого статуса. Если честно, меня это очень удивило. После этого я решила обратиться к президенту и сделать это принародно», - заявила Хоперия на брифинге.

Экс-депутат сообщила, что соответствующее заявление она уже внесла в администрацию президента.

День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа – будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта независимости первой Республики Грузии от 26 мая 1918 года.

Решение было принято на всенародном референдуме 31 марта 1991 года, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости и выход Грузии из состава СССР.

9 апреля в Грузии объявлен Днем национального единения.

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