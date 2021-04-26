Талаквадзе метит на место Каладзе? Версия грузинских СМИ

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", предположительно, выдвинет кандидатуру экс-спикера парламента Арчила Талаквадзе на пост мэра Тбилиси, пишут грузинские СМИ.

Оппозиция против компромиссов: выборы как повод для торга>>

Очередные выборы в органы местной власти пройдут осенью этого года. На данный момент пост мэра Тбилиси занимает Каха Каладзе. Ранее грузинские СМИ писали, что действующий градоначальник планирует покинуть правящую партию и уйти из политики. Тут же уточнялось, что Каладзе хочет вернуться в Милан, где когда-то построил успешную карьеру футболиста.

Информацию о том, что вместо Каладзе в кандидаты мэра правящая партия может выдвинуть Талаквадзе пока не подтверждают в "Грузинской мечте".

Талаквадзе покинул пост председателя парламента в субботу. Он занимал должность спикера парламента с июня 2019 года. В декабре 2020 года после парламентских выборов он занял пост председателя парламента повторно. Сейчас Талаквадзе заменит Каха Кучава, а сам станет вице-спикером законодательного органа.

Выборы в органы местного самоуправления в этом году будут иметь особое значение, поскольку от их результатов будет зависеть судьба проведения досрочных выборов, которые на протяжении полугода являются главным требованием оппозиции.

Согласно компромиссному соглашению, которое подписали представители власти и оппозиции, они будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

Примечательно, что согласно последнему исследованию общественного мнения Международного республиканского института США (IRI), Талаквадзе занял девятое место в списке самых популярных людей Грузии. В то время как Каладзе разместился на третьей строчке рейтинга после Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II и экс-главы правительства страны Георгия Гахария.

Так Каладзе симпатизирует 54% жителей страны, а Талаквадзе – лишь 33%.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале