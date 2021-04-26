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Арчил Талаквадзе

Талаквадзе метит на место Каладзе? Версия грузинских СМИ

photo : Archil Talakvadze / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (395)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210426/251567559/Talakvadze-metit-na-mesto-Kaladze-Versiya-gruzinskikh-SMI-.html

Кандидатом на пост мэра грузинской столицы может стать бывший глава законодательного органа

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", предположительно, выдвинет кандидатуру экс-спикера парламента Арчила Талаквадзе на пост мэра Тбилиси, пишут грузинские СМИ.

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Очередные выборы в органы местной власти пройдут осенью этого года. На данный момент пост мэра Тбилиси занимает Каха Каладзе. Ранее грузинские СМИ писали, что действующий градоначальник планирует покинуть правящую партию и уйти из политики. Тут же уточнялось, что Каладзе хочет вернуться в Милан, где когда-то построил успешную карьеру футболиста.

  • Информацию о том, что вместо Каладзе в кандидаты мэра правящая партия может выдвинуть Талаквадзе пока не подтверждают в "Грузинской мечте".

Талаквадзе покинул пост председателя парламента в субботу. Он занимал должность спикера парламента с июня 2019 года. В декабре 2020 года после парламентских выборов он занял пост председателя парламента повторно. Сейчас Талаквадзе заменит Каха Кучава, а сам станет вице-спикером законодательного органа.

Выборы в органы местного самоуправления в этом году будут иметь особое значение, поскольку от их результатов будет зависеть судьба проведения досрочных выборов, которые на протяжении полугода являются главным требованием оппозиции.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Согласно компромиссному соглашению, которое подписали представители власти и оппозиции, они будут назначены в 2022 году в случае, если в октябре 2021 года на выборах в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов по пропорциональной системе.

Примечательно, что согласно последнему исследованию общественного мнения Международного республиканского института США (IRI), Талаквадзе занял девятое место в списке самых популярных людей Грузии. В то время как Каладзе разместился на третьей строчке рейтинга после Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II и экс-главы правительства страны Георгия Гахария.

Так Каладзе симпатизирует 54% жителей страны, а Талаквадзе – лишь 33%.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (395)

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