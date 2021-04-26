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Вид на город Тбилиси в марте в солнечный день

Кого "Грузинская мечта" видит кандидатом в мэры Тбилиси на предстоящих выборах?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (396)
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Правящая партия, хоть и объявила, что уже начала предвыборную кампанию к местным выборам, но пока реального кандидата в мэры столицы не называет

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Кандидатом в мэры Тбилиси правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" хотела бы видеть действующего мэра Каху Каладзе, заявил журналистам депутат парламента Шалва Папуашвили.

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Папуашвили тем самым опроверг слухи о том, что кандидатом в мэры столицы на предстоящих осенью местных выборах "Грузинская мечта" выставит бывшего председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе.

"Я думаю, что наши сограждане видят, какие сдвиги произошли в городе при Кахе Каладзе в урбанистическом, экологическом или инфраструктурном направлениях", - отметил депутат.

На вопрос, будет ли действующий мэр представлен официально кандидатом на предстоящих выборах, Папуашвили заявил, что это будет зависеть от желания самого Каладзе.

Флаг Грузии на площади Европы в центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Слухи о возможном выдвижении экс-спикера парламента Арчила Талаквадзе кандидатом в мэры Тбилиси возникли сразу же после его отставки и на фоне упорных слухов о том, что сам Каладзе собирается покинуть правящую партию и уйти из политики. По крайней мере, действующий мэр пока не опровергал эту информацию и не говорил о намерении баллотироваться на второй срок.

Каха Каладзе был избран мэром Тбилиси в 2017 году. Тогда он набрал 51,09% голосов. За него проголосовали более 204 тысяч жителей столицы.

Выборы в органы местного самоуправления, которые состоятся в октябре 2021 года, будут иметь особое значение, поскольку от их результатов будет зависеть судьба досрочных парламентских выборов, которые на протяжении полугода являются главным требованием оппозиции.

Досрочные выборы парламента будут назначены в том случае, если на местных правящая партия получит менее 43% голосов.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (396)
Теги:
Тбилиси, Грузинская мечта, выборы, Грузия

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