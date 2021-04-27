С оппозицией, но без спикера: как проходит заседание парламента Грузии

Первый вопрос, который предстоит рассмотреть депутатам - это избрание нового спикера парламента

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. В парламенте Грузии в эти минуты началось первое пленарное заседание, в котором принимает участие большая часть оппозиционных депутатов, прошедших в законодательный орган по итогам парламентских выборов.

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Регистрацию на этом заседании прошли 107 депутатов. В зале присутствует 13 депутатов от оппозиции, которые до последнего времени отказывались от участия в работе в парламенте.

"Мы пришли работать, трудиться и делать все, чтобы вывести страну из состояния кризиса", - сказал депутат от партии "Лело для Грузии" Давид Усупашвили.

Первым вопросом, который предстоит рассмотреть депутатам, будет избрание председателя парламента Грузии.

Правящая партия представила на этот пост вице-спикера Каху Кучава.

"Каха Кучава прогрессивный человек с хорошим образованием, и он очень мотивирован. Я уверен, что он будет хорошо управлять процессами, тем более что нас впереди ждут очень важные политические дебаты в парламенте", - сказал уже бывший председатель парламента Арчил Талаквадзе на заседании.

Для избрания председателя законодательного органа достаточно поддержки более половины списочного состава парламента – 76 голосов. У правящей партии на сегодняшний день 84 места в парламенте.

В данный момент депутаты парламента делают заявления до перехода к повестке дня.

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