12:36 27 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1765
  • 100 RUB4.6059
  • USD3.4534
Поиск
Парламент Грузии - Алеко Элисашвили представляет оппозицию на заседании

С оппозицией, но без спикера: как проходит заседание парламента Грузии

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (402)
2410
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/02/251043904.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210427/251578706/S-oppozitsiey-no-bez-spikera-kak-prokhodit-zasedanie-parlamenta-Gruzii.html

Первый вопрос, который предстоит рассмотреть депутатам - это избрание нового спикера парламента

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. В парламенте Грузии в эти минуты началось первое пленарное заседание, в котором принимает участие большая часть оппозиционных депутатов, прошедших в законодательный орган по итогам парламентских выборов.

"Всех запомним!" - оппозиционеров у парламента Грузии встретили акцией протеста>>

Регистрацию на этом заседании прошли 107 депутатов. В зале присутствует 13 депутатов от оппозиции, которые до последнего времени отказывались от участия в работе в парламенте.

"Мы пришли работать, трудиться и делать все, чтобы вывести страну из состояния кризиса", - сказал депутат от партии "Лело для Грузии" Давид Усупашвили.

Первым вопросом, который предстоит рассмотреть депутатам, будет избрание председателя парламента Грузии.
Правящая партия представила на этот пост вице-спикера Каху Кучава.

Парламент Грузии. Пленарное заседание. Депутаты за работой
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Новый этап: бойкотирующая оппозиция присоединяется к работе парламента Грузии

"Каха Кучава прогрессивный человек с хорошим образованием, и он очень мотивирован. Я уверен, что он будет хорошо управлять процессами, тем более что нас впереди  ждут очень важные политические дебаты в парламенте", - сказал уже бывший председатель парламента Арчил Талаквадзе на заседании.

Для избрания председателя законодательного органа достаточно поддержки более половины списочного состава парламента – 76 голосов. У правящей партии на сегодняшний день 84 места в парламенте.

В данный момент депутаты парламента делают заявления до перехода к повестке дня.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Политическая жизнь Грузии (402)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американские войска покидают Афганистан. Как выглядит война
Американские войска покидают Афганистан: как выглядит война - фото
Намахвани ГЭС и протесты: чем грозит гидроэлектростанция жителям на западе Грузии - видео
Намахвани ГЭС и протесты: чем грозит строительство гидроэлектростанции в Грузии - видео
Внешняя торговля Грузии в 2021 году. Смотрите и удивляйтесь
Внешняя торговля Грузии в 2021 году
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться