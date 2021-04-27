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Депутат Грузинской мечты Каха Кучава

Каха Кучава стал председателем парламента Грузии

photo: press-service of the Parliament of Georgia
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210427/251579385/Kakha-Kuchava-stal-predsedatelem-parlamenta-Gruzii.html

Кучава был единственным кандидатом на пост председателя и получил поддержку своих однопартийцев и части оппозиции

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Депутаты парламента Грузии 86 голосами "за" и шестью "против" избрали председателем парламента представителя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Каху Кучава.

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Избрание нового председателя понадобилось после отставки с этого поста Арчила Талаквадзе.

Кучава был единственным кандидатом на пост председателя и получил поддержку всех своих однопартийцев и части оппозиции.

"Для меня это большая честь и ответственность. Я уверен, что сегодня начинается новый этап в парламенте Грузии. Состоялся многопартийный парламент, голоса избирателей представлены в нем полноценно и будут слышны. С моей стороны я обещаю соблюдать баланс и способствовать демократическим процессам в парламенте вместе с вами", – заявил Кучава.

Кучава стал депутатом парламента Грузии в 2016 году и был переизбран по итогам выборов 2020 года. До этого он работал генеральным директором геологической компании Georgian Copperand Gold, гендиректором Кавказских минеральных вод.

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Теги:
Парламент Грузии

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