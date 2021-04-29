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Ника Мелия на судебном процессе в Тбилисском городском суде 13 апреля 2021 года

Процесс по делу лидера "Нацдвижения" в Тбилгорсуде отложен

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (410)
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Об отсрочке процесса ходатайствовала защита, мотивируя это тем, что Ника Мелия ждет, какое решение будет принято в итоге по амнистии по событиям 20 июня 2019 года

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Тбилисской городской суд отложил слушания по делу лидера "Единого национального движения" Ники Мелия на 13 мая, заявил журналистам адвокат Мелия Георгий Кондахашвили.

По его словам, с ходатайством отложить процесс к суду обратилась защита.

Здание парламента Грузии. Фасад
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Мы обратились к суду с ходатайством отложить процесс, пока занимающие политические должности лица не примут решения по Мелия", – сказал Кондахашвили.

Ходатайство адвоката было связано с планируемой амнистией по событиям 20 июня 2019 года, которая коснется в том числе и Мелия. Как заявляет лидер ЕНД, он против освобождения по амнистии, если она коснется также и тех полицейских, которые превысили силу во время разгона акции и изувечили людей.

Сам Мелия на процессе не присутствовал, однако поддержать его пришли к зданию суда несколько десятков сторонников "Единого национального движения".

Мелия обвиняется в организации группового насилия в ночь на 21 июня 2019 года, когда антироссийская акция протеста в Тбилиси переросла в беспорядки и попытку штурма парламента.

Он был арестован 23 февраля этого года после того, как отказался повторно выплачивать залог. По запросу прокуратуры с него была снята депутатская неприкосновенность. На сегодняшний день Мелия остается депутатом парламента Грузии.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (410)
Теги:
Суд, Ника Мелия, Грузия

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