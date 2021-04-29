Лидер грузинских лейбористов назвал посла США "диктатором"

Гнев политика вызвали заявления американского дипломата по поводу подписания между правящей партией и оппозицией соглашения по выходу из политического кризиса

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили назвал посла США Келли Дегнан "диктатором" и сравнил ее с "Ростом-ханом".

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"Ни Ростом-хан, ни Воронцов-Дашков не были такими диктаторами для Грузии, как этот подарок Трампа... Интересно, где Бидзина (Иванишвили) нашел такого преданного кандидата в такой большой Америке? Заявляю со всей ответственностью, что вся схема фальсификации выборов, особенно против Лейбористской партии, была лично с ней согласована и лично ею одобрена. Поэтому она сделала все, чтобы вынудить часть оппозиции подписать позорный ультиматум", – написал инфицированный коронавирусом и находящийся в самоизоляции Нателашвили в Facebook.

Такую агрессию со стороны Нателашвили, вызвало заявление Дегнан о подписанном между правящей партией и оппозицией соглашении, а также амнистии лидера "Единого национального движения" Ники Мелия.

По словам посла США, соглашение, достигнутое между сторонами, является шагом вперед в демократическом развитии Грузии.

Келли Дегнан также отметила, что амнистию Ники Мелия не должны решать в Штатах.

Партия Шалвы Нателашвили, а также "Национальное движение" и "Европейская Грузия" были единственными из прошедших в парламент оппозиционных партий, которые не подписали так называемое соглашение Шарля Мишеля.

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