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Шалва Нателашвили. Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии

Лидер грузинских лейбористов назвал посла США "диктатором"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (410)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210429/251603720/Lider-gruzinskikh-leyboristov-nazval-posla-SShA-diktatorom.html

Гнев политика вызвали заявления американского дипломата по поводу подписания между правящей партией и оппозицией соглашения по выходу из политического кризиса

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили назвал посла США Келли Дегнан "диктатором" и сравнил ее с "Ростом-ханом".

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"Ни Ростом-хан, ни Воронцов-Дашков не были такими диктаторами для Грузии, как этот подарок Трампа... Интересно, где Бидзина (Иванишвили) нашел такого преданного кандидата в такой большой Америке? Заявляю со всей ответственностью, что вся схема фальсификации выборов, особенно против Лейбористской партии, была лично с ней согласована и лично ею одобрена. Поэтому она сделала все, чтобы вынудить часть оппозиции подписать позорный ультиматум", – написал инфицированный коронавирусом и находящийся в самоизоляции Нателашвили в Facebook.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Такую агрессию со стороны Нателашвили, вызвало заявление Дегнан о подписанном между правящей партией и оппозицией соглашении, а также амнистии лидера "Единого национального движения" Ники Мелия.

По словам посла США, соглашение, достигнутое между сторонами, является шагом вперед в демократическом развитии Грузии.

Келли Дегнан также отметила, что амнистию Ники Мелия не должны решать в Штатах.

Партия Шалвы Нателашвили, а также "Национальное движение" и "Европейская Грузия" были единственными из прошедших в парламент оппозиционных партий, которые не подписали так называемое соглашение Шарля Мишеля.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (410)
Теги:
Шалва Нателашвили, США, Политика, Грузия

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