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Высший совет юстиции Грузии

Отбор судей Верховного суда Грузии: Венецианская комиссия озвучила новые замечания

photo: High Council of Justice of Georgia / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210429/251607577/Otbor-sudey-Verkhovnogo-suda-Gruzii-Venetsianskaya-komissiya-ozvuchila-novye-zamechaniya.html

Отбор судей Верховного суда – одна из самых сложных тем для Грузии, которая привела в начале 2019 года к громкому скандалу и расколу в правящей партии

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Поправки в грузинский закон "Об общих судах", в котором расписаны процедуры избрания судей Верховного суда, вновь стали объектом критики Венецианской комиссии.

Поправки о назначении судей Верховного суда Грузии проверит Венецианская комиссия>>

В начале апреля парламент Грузии отправил Венецианской комиссии новые поправки в закон о процедуре избрания судей Верховного суда. Это уже третья попытка парламента установить правила прозрачного отбора судей. Принятые ранее поправки были раскритикованы Венецианской комиссией, так как не отражали всех замечаний.

Венецианская комиссия поприветствовала принятие поправок, но снова осталась недовольна.

"Есть ряд невыполненных рекомендаций, которые следует пересмотреть", - говорится в отчете комиссии.

Среди прочего Венецианская комиссия рекомендует изменить состав Высшего совета юстиции, приостановить процедуру назначения судей и обеспечить проведение нового отбора.

Верховный суд Грузии
© photo: AFP 2020 / VANO SHLAMOV
Парламент утвердил новые правила избрания судей Верховного суда

Отбор судей Верховного суда – одна из самых сложных тем для Грузии, которая привела в начале 2019 года к громкому скандалу. В итоге в стране были разработаны новые правила отбора судей. Часть судей была назначена уже по новым правилам, а часть вакансий остается незаполненной, поскольку было решено доработать и новые правила, но оставить этот вопрос парламенту нового созыва. Согласно новым правилам, кандидаты имеют право обжаловать решение Высшего совета юстиции на любом из этапов отбора.

В конце декабря без учета рекомендаций Венецианской комиссии Высший совет юстиции возобновил процедуру отбора судей.

Отбор судей Верховного суда стартовал 8 октября. Заявки на участие подали 111 кандидатов.

Теперь в Высшем совете юстиции уже ведутся с отобранными 50 кандидатами. После чего список должен сократится до 20.

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