18:35 29 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1666
  • 100 RUB4.6217
  • USD3.4529
Поиск
Патрульная и криминальная полиция

Акция протеста в Марнеули: полиция задержала несколько человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (411)
6701
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/12/251210879.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210429/251607691/Aktsiya-protesta-u-merii-Marneuli-politsiya-zaderzhala-neskolko-chelovek.html

Увольнение одного человека привело к беспорядкам и столкновению с полицией в Марнеули. Шести участникам акции протеста уже грозит административное взыскание за сопротивление полиции

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Акция протеста проходит в эти минуты у мэрии Марнеули (регион Квемо Картли), где собрались активисты "Движения за Грузию".

В Грузии ужесточают наказание за хулиганство и сопротивление полиции>>

Причиной акции протеста стало увольнение с работы Симона Мумладзе - брата одного из активистов движения Георгия Мумладзе. Решение мэрии протестующие связывают с политической активностью последнего.

Акция протеста на месте строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
За драку на акции против строительства Намахвани ГЭС задержаны шесть человек

"Позавчера меня вызвали и сказали, что я уволен. Мне дали понять, что это происходит из-за моего брата", - заявил Симон Мумладзе.

Противостояние началось после того, как протестующие попытались войти в здание мэрии.

Полиция задержала на месте нескольких активистов, в том числе самого Георгия Мумладзе. Участники акции пытались помешать этому и оказали полицейским сопротивление.

"Мы пришли сюда, чтобы защитить права человека, которого незаконного уволили с работы. Я являюсь членом сакребуло и имею право входить в мэрию, я должен защитить нашего гражданина", - заявил член политсовета оппозиционной партии "Европейская Грузия" Ахмед Имамкулиев.

К этому моменту полиция задержала шестерых участников акции протеста. Они помещены в изолятор соседнего Болнисского района.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (411)
Теги:
беспорядки, Марнеули, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Верующие в церкви. Предпасхальные дни. Вербное воскресенье
Страстная неделя: как верующие Грузии посещают храмы в масках - фото
Забастовки в Грузии: рабочие Руставского азота требуют повышения зарплат - видео
Забастовки в Грузии: рабочие "Руставского азота" требуют повышения зарплат - видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться