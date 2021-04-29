Акция протеста в Марнеули: полиция задержала несколько человек

Увольнение одного человека привело к беспорядкам и столкновению с полицией в Марнеули. Шести участникам акции протеста уже грозит административное взыскание за сопротивление полиции

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Акция протеста проходит в эти минуты у мэрии Марнеули (регион Квемо Картли), где собрались активисты "Движения за Грузию".

В Грузии ужесточают наказание за хулиганство и сопротивление полиции>>

Причиной акции протеста стало увольнение с работы Симона Мумладзе - брата одного из активистов движения Георгия Мумладзе. Решение мэрии протестующие связывают с политической активностью последнего.

"Позавчера меня вызвали и сказали, что я уволен. Мне дали понять, что это происходит из-за моего брата", - заявил Симон Мумладзе.

Противостояние началось после того, как протестующие попытались войти в здание мэрии.

Полиция задержала на месте нескольких активистов, в том числе самого Георгия Мумладзе. Участники акции пытались помешать этому и оказали полицейским сопротивление.

"Мы пришли сюда, чтобы защитить права человека, которого незаконного уволили с работы. Я являюсь членом сакребуло и имею право входить в мэрию, я должен защитить нашего гражданина", - заявил член политсовета оппозиционной партии "Европейская Грузия" Ахмед Имамкулиев.

К этому моменту полиция задержала шестерых участников акции протеста. Они помещены в изолятор соседнего Болнисского района.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.