Скандальные поправки парламента Грузии: оппозиция требует вето

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Представители грузинской оппозиции просят президента Саломе Зурабишвили наложить вето на поправки в Кодекс административных правонарушений, которые подразумевают ужесточение наказания за хулиганство и сопротивление полиции.

В Грузии ужесточают наказание за хулиганство и сопротивление полиции>>

Статьи "мелкое хулиганство" и "сопротивление полиции" – одни их самых распространенных причин задержания активистов в Грузии. Почти каждая акция протеста в стране завершается задержанием протестующих, которые вышли за рамки закона.

"Мы требуем от президента наложить вето на эти поправки, которыми возмущены даже наши западные партнеры", – сказал депутат от партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.

В свою очередь, независимый депутат Шалва Шавгулидзе отметил, что правящая партия решила как можно быстрее принять поправки, чтобы оппозиция не могла им помешать.

"Грузинская мечта" приняла законопроект в ускоренном режиме. И надо отметить, что как только оппозиция вошла в парламент, они сразу же приняли эти поправки. Единственным выходом сейчас станет вето президента", – сказал Шалва Шавгулидзе.

По словам другого независимого депутата Саломе Самадашвили, если президент не воспользуется правом вето, то оппозиция инициирует свой вариант поправок.

Что написано в поправках

Согласно принятым поправкам, в случае повторного совершения такого нарушения, как мелкое хулиганство, наказание будет в виде штрафа от 1,5 до 2 тысяч лари (около 430-580 долларов) либо административного заключения на срок от 7 до 15 дней.

В первый раз наказание за то же нарушение представляет собой штраф в размере от 500 до 1 000 лари (около 145-290 долларов) либо административное заключение на срок до 15 дней.

Кроме того, меняются штрафы и за неподчинение требованию представителей органов правопорядка. В действующей на сегодня версии закона за это правонарушение предусмотрено наказание либо в виде штрафа в размере от 1 до 4 тысяч лари (порядка 290 - 1 350 долларов), либо в виде заключения на срок до 15 дней.

По новой версии закона, в случае правонарушения в первый раз будет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 до 3 тысяч лари (порядка 580-860 долларов) либо административное заключения до 15 дней, а при повторном нарушении – в виде штрафа от 3,5 до 4 тысяч лари либо ареста на срок от 10 до 15 дней.

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