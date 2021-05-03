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Ираклий Гарибашвили

Премьер Грузии поздравил журналистов со Всемирным днем свободы печати

photo : press-service of the Government of Georgia
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210503/251635163/Premer-Gruzii-pozdravil-mediasredstva-so-Vsemirnym-dnem-svobody-pechati.html

ООН установила Всемирный день свободы печати своей резолюцией в декабре 1993 года, и он каждый год отмечается 3 мая

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил представителей медиа со Всемирным днем свободы печати.

Всемирный день свободы печати отмечается 3 мая>>

"Представителей медиа, каждого журналиста поздравляю со Всемирным днем свободы печати. Свободные, высокоответственные медиа являются одним из главных условий развития общества и силы государства. Сегодня, когда фальшивые новости и распространение дезинформации являются одним из главных вызовов для демократий, ответственность медиа и профессионализм приобрели еще большее значение", - написал Гарибашвили на своей странице в Facebook.

По словам Гарибашвили, свобода средств массовой информации и плюрализм медиа гарантированы в стране Конституцией. Как отметил глава правительства, Грузия по индексу свободы прессы находилась на 100 месте, а когда к власти пришла "Грузинская мечта", в результате реформ, проведенных за последние годы, страна значительно улучшила свои позиции и переместилась на сорок пунктов вверх.

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Всемирный день свободы печати отметят в Тбилиси акциями

"Сегодня мы занимаем позицию лидера в регионе и обгоняем не одну развитую страну. Наша власть и впредь будет содействовать продвижению этого направления, защите свободы выражения, обеспечению независимости медиа. Я желаю вам успехов в вашей почетной, очень важной общественной деятельности", - отметил Гарибашвили.

Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно 3 мая начиная с 1994 года. Этот день провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН специальной резолюцией от 20 декабря 1993 года.

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Теги:
СМИ, Ираклий Гарибашвили, Грузия

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