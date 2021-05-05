Амнистия должна коснуться всех, в том числе и полицейских – глава МВД Грузии

На рассмотрение парламента Грузии вносятся два варианта законопроекта об амнистии – один разработан правящей партией, второй – оппозицией

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури считает вариант правящей партии законопроекта об амнистии по событиям 20-21 июня 2019 года справедливым.

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Как заявил журналистам министр, самое тяжелое обвинение по делу о событиях 20-21 июня было предъявлено лидеру оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нике Мелия.

Амнистия участников событий 20-21 июня, которые привлечены к уголовной ответственности за попытку взять штурмом парламент и сопротивление полиции, является одним из главных пунктов соглашения, подписанного властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.

Гомелаури считает, что амнистия – это политическое решение, и если она будет объявлена, должна коснуться и полицейских.

"Я защищаю полицейских не как министр внутренних дел. У Ники Мелия самая тяжелая статья, если Нику Мелия коснется эта амнистия, почему она не должна коснуться более легких статей? Это же будет несправедливо. А тяжелых статей она (амнистия) и так не касается. Поэтому я считаю законопроект справедливым", – заявил Гомелаури.

По словам министра, амнистия не касается лиц, проходящих по статье 117 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В парламенте Грузии сразу после майских каникул будут зарегистрированы два варианта законопроекта об амнистии – один разработан большинством, а второй – оппозицией.

Версии документов правящей партии и оппозиции немного отличаются, у сторон разное видение самого процесса амнистии. Власти хотят, чтобы амнистия коснулась всех фигурантов дела, в том числе и полицейских.

Оппозиция же в первую очередь предлагает амнистировать тех, кто привлечен к уголовной ответственности за организацию группового насилия и участие в нем. Среди обвиняемых в этом списке помимо обычных активистов – лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия, который сейчас находится в предварительном заключении.

Кроме того, оппозиция соглашается на амнистию и обвиняемых в превышении служебных полномочий в ночь на 21 июня полицейских, но против освобождения от ответственности тех лиц, которые занимали политические должности и отдавали им приказы.

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